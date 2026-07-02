İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 5 Temmuz'a kadar devam edecek 14'üncü Uluslararası Eleştirel Eğitim Konferansı/ICCE 2026 İzmir'in açılışı yapıldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 14'üncü Uluslararası Eleştirel Eğitim Konferansı/ICCE 2026 İzmir'in açılışı yapıldı. 'Otoriter Zamanlarda Sınıfı Yeniden Kurgulamak' temasıyla 5 Temmuz'a kadar devam edecek zirveye yurt içi ve dışından çok sayıda konuk katıldı.

Uluslararası bir ağ olan International Conference on Critical Education (ICCE) tarafından yapılan konferansta akademisyenler, eğitimciler, araştırmacılar, sendika ve sivil toplum temsilcileri bir araya geldi. Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi Yerleşkesi'ndeki zirvede, alanlarında uzman isimler eğitim alanında yaşanan güncel sorunları eleştirel bir bakışla tartışıyor.

'GELECEĞİ HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay'ın da yer aldığı programın açılış konuşmaları kısmında söz alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, dünyada yaşanan derin yoksulluğa değinerek bu durumun eğitimi etkilediğini belirtti. 'Ufuk açıcı, yön çizen, politika belirleyen bu konferanslara ihtiyacımız var' diyen Yıldır, sözlerine şöyle devam etti: 'Eğitim politik bir eylemdir, özgürleşme aracıdır. Egemen güçlerin eğitimi ticarileştirmesine izin veremeyiz. Kamusal eğitimi savunmak zorundayız. İzmir'de fırsat eşitliğini hayata geçirmek için elimizden ne gelirse yapıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin hem bugününü hem geleceğini aydınlatıyoruz. Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri'mizin sayısını 14'ten 22'ye çıkardık, üstelik ücretini de düşürdük. Öğrencilerimize kırtasiye desteği sağlıyoruz. Üniversite öğrencilerimize ücretsiz çamaşırhane hizmeti sunuyoruz, taşınma masraflarını üstleniyoruz.'

Sosyal demokrat yerel yönetimlerin demokratik eğitim hakkının savunulduğu kurumlar olduğunu belirten Yıldır, 'Laik, bilimsel ve çağdaş eğitimi sonuna kadar savunacağız. Geleceği hep birlikte inşa edeceğiz' dedi.

UFUK AÇICI VE ÜRETKEN BİR KONFERANS BEKLENTİSİ

Uluslararası Eleştirel Eğitim Konferansı Uluslararası Düzenleme Kurulu Başkanı Ahmet Yıldız da zirvenin yeni iş birlikleri ile dayanışmalara imkan tanıyacağını belirterek, eleştirel eğitim konusunun İzmir'de tartışılıyor olmasını da anlamlı bulduğunu söyledi. Uluslararası Düzenleme Kurulu Eş Başkanı Kostas Skordoulis ise adaleti merkezine alan, katılımcı anlayış çerçevesinde ayrışmaya karşı adımlar atmanın önemine değindi. Skordoulis ayrıca Türk-Yunan dostluğunu önemli bulduğunu da ifade etti.