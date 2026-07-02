Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından işletilen 7 atıksu arıtma tesisinin Çevre İzin Belgeleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı mevzuatı kapsamında 5 yıl süreyle yenilendi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından işletilen 7 atıksu arıtma tesisinin Çevre İzin Belgeleri yenilendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı mevzuatı kapsamında yürütülen başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte tesislerin Çevre İzin Belgeleri 5 yıl süreyle yeniden düzenlendi.

MASKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı tarafından işletilen Ahmetli, Durasıllı (Salihli), Gölmarmara, Karakurt (Kırkağaç), Karaoğlanlı (Şehzadeler), Kula ve Manisa (Merkez) Atıksu Arıtma Tesisleri için Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında yenileme başvuruları gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yürütülen değerlendirme süreçlerinin olumlu sonuçlanmasının ardından tesislerin Çevre İzin Belgeleri, 2026 yılı Haziran Ayı itibarıyla 5 yıl süreyle yenilendi.

ÇEVRE MEVZUATINA TAM UYUM

MASKİ Genel Müdürlüğünün işletme sorumluluğu bulunan tüm atıksu arıtma tesislerinde çevre mevzuatına tam uyum sağlanması amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi.

Çevre izin süreçlerinin titizlikle takip edildiği, çevrenin korunmasına yönelik uygulamaların da yasal yükümlülükler doğrultusunda kesintisiz şekilde yürütüldüğü belirtildi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE YÖNETİMİ DEVAM EDİYOR

MASKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı tarafından işletilen tüm arıtma tesislerinde çevreye duyarlı işletme anlayışıyla faaliyetlerin sürdürüldüğü belirtilirken, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre yönetimi alanındaki uygulamaların tesislerin etkin ve verimli şekilde işletilmesine katkı sağladığı vurgulandı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, çevre yatırımlarının ve sürdürülebilir işletme anlayışının önümüzdeki süreçte de kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.