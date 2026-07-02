Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinin yanı sıra kırsal ilçelerde de ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaklaşık 5 kilometrelik güzergâhta zaman içerisinde oluşan altyapı ve üstyapı deformasyonlarını gidermek amacıyla yoğun mesai harcıyor.

Çalışmalar kapsamında altyapıda zemin iyileştirme ve güçlendirme işlemleri gerçekleştirilirken, üstyapıda ise bitümlü sıcak asfalt (BSK) kaplama uygulaması yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla yolun ulaşım standardının yükseltilmesi, sürüş güvenliğinin artırılması ve vatandaşların daha konforlu bir ulaşım imkânına kavuşması hedefleniyor.

BAŞKAN TEPE ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe de devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı. Yolun bölge açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirten Başkan Tepe, güzergâhın özellikle ağır tonajlı araçlar tarafından yoğun olarak kullanıldığına dikkat çekti.

Daha önce beton yol olarak hizmet veren güzergâhta çevresel etkenler ve yoğun ağır vasıta trafiği nedeniyle zamanla bozulmalar meydana geldiğini ifade eden Tepe, 'Daha önce beton yol uygulaması yapılan bu güzergahta, çevresel faktörler ile ağır tonajlı kamyon ve tır trafiğinin yoğun kullanımı nedeniyle zaman zaman çökmeler meydana gelmişti. Geçtiğimiz yıl sınırlı kapsamda bir bakım çalışması gerçekleştirilmişti. Ancak bu yıl yapılan incelemeler sonucunda, yolun çok yoğun araç trafiğine maruz kaldığı tespit edilerek güzergâhın baştan sona yenilenmesine karar verildi.

Ekiplerimiz yaklaşık iki haftadır sahada çalışmalarını sürdürüyor. İlk etapta mevcut yol kaplaması kaldırıldı ve altyapı düzenlemeleri ile malzeme serimi gerçekleştirildi.

Son iki gündür ise BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) asfalt serimine başlanmış durumda. Bu yol; Mahmudiye ve Çifteler ilçelerinden gelen araçlar ile Ankara güzergâhını kullanan sürücüler açısından büyük önem taşıyor.

Özellikle sonbahar aylarında pancar yüklü kamyonlar, yaz aylarında ise hububat taşıyan ağır tonajlı araçlar bu güzergâhı yoğun olarak kullanıyor. Bu nedenle yolun güvenli ve uzun ömürlü hale getirilmesi büyük önem arz ediyor.

Büyükşehir Belediyemiz tarafından yürütülen çalışmaların yaklaşık 10 ila 15 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yol baştan sona yenilenmiş olacak. Bu önemli hizmetin hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Çalışmalarda emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'ye, Yol İşleri Dairesi Başkanlığımıza ve sahada görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimize hayırlı olsun.' ifadelerini kullandı.

Seyitgazi ilçesi Büyükdere Mahalle Muhtarı Soner Mutlu Büyükcan ve Yenikent Mahalle Muhtarı İsmail Öden de, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe'ye yol çalışmaları için teşekkür ettiler.