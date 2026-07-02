Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin en önemli gündemi olarak gördüğü ve güçlü bir iradeyi ortaya koyduğu Kentsel Dönüşüm Projesi'nde son aşamaya geldi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin birinci gündemi olan Kentsel Dönüşüm Projesi'nde son eşik için beklenen tarih geldi.

ALEMDAR AÇIKLADI, VAKİT GELDİ

Başkan Yusuf Alemdar, bayram öncesi açıkladığı gibi Tığcılar Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etapta riskli yapıların kaldırılması ve güvenli, sağlam yaşam alanları oluşturulması için başlayacak yıkım çalışmaları dolayısıyla tebligatların asıldığını açıkladı.

Alemdar, bugün Sakarya'da kentsel dönüşümde tarihi bir dönüm noktasının yaşandığını kaydetti.

31 TEMMUZ SON TARİH

Buna göre 4,67 hektarlık alanda, 109 yapı ve 718 bağımsız bölümde 800'e yakın hak sahibine riskli yapıların boşaltılması için tebligatlar bizzat ekiplerce ulaştırılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yakından takip ettiği projede dönüşümle ilgili inşa faaliyetleri yakında resmen başlamış olacak.

Vatandaşlara 31 Temmuz'a kadar süre verilecek ve tebligatlara uyum sağladıkları andan itibaren taşınma ile kira yardımı destek süreci başlamış olacak.

SÜRECE KATKI ÇAĞRISI

Yusuf alemdar, Sakarya için bir milat olacak dönüşümün başarıyla gerçekleştirilebilmesi, 1999'da yaşanan acıların son olması ve çalışmanın tüm şehre örnek olması için vatandaşlara sürece katkı sunma çağrısı yaptı.

'TÜM SAKARYA'YA ÖRNEK OLACAK VE TARİHE GEÇECEK'

Alemdar: 'Sakarya için siyaset üstü gördüğümüz, birinci gündemimiz olan kentsel dönüşüm için son eşik dediğimiz noktaya geldik. 31 Temmuz sonrası Tığcılar Mahallemizde 1. Etap'ı kapsayan alanda işleme başlıyoruz. 718 bağımsız bölümün bulunduğu Tığcılar 1. Etap'te kuracağımız yeşil, sosyal, dirençli yaşam alanı tüm Sakarya'ya örnek olacak ve bir milat olarak tarihe geçecek. Süreç fiilen başlıyor, hayırlı olsun' dedi.

ESNAF VE VATANDAŞLARIN DESTEĞİYLE MAHALLE BAZLI İLK DÖNÜŞÜM

Başkan Yusuf Alemdar, Tığcılar Mahallesi'nde sürece katkı sağlayan tüm esnaf ve vatandaşlara teşekkür ederek, 'Bu süreçte hep yanımızda oldular. İstişare ve birlikte hareket ile çok güzel bir neticeye ulaştık. Aynı zamanda hep beraber şehrimizde bir ilke imza atıyor, bu çalışmayla mahalle bazlı dönüşümün ilk örneğini ortaya koyuyoruz. Rabbim muvaffak eylesin' dedi.

BU ŞEHİR HEPİMİZİN

Alemdar, 'Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum olmak üzere 'Bu Şehir Hepimizin' anlayışıyla Sakarya'mız için hep birlikte olduğumuz Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz'a, TBMM KEFEK Başkanımız Çiğdem Erdoğan'a, Cumhur İttifakı milletvekillerimize ve il başkanlarımıza sürece sağladıkları desteklerden ötürü teşekkür ediyorum' diye konuştu.

DEPREM KUŞAĞINDAKİ SAKARYA:

Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk adımı olan Tığcılar 1. Etap'ta yüzlerce kişiye depreme dayanıklı, güvenli yaşam alanları oluşturulacak ve en tehlikeli deprem kuşağında olan Sakarya'da tarihi bir süreç başlayacak.