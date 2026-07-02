Samsun Büyükşehir Belediyesi, gençlerin yaz tatillerini hem verimli hem de anlamlı bir şekilde değerlendirebilmeleri amacıyla hayata geçirdiği 'Petek Genç' kamp ve gezi programlarını başlattı.

SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'Petek Genç' kamp ve gezi programları başladı.

Program kapsamında gençler, Samsun'un tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı buldu. Tekkeköy Mağaraları'ndan başlayan gezi, Çarşamba ilçesindeki Çivisiz Cami, Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı ve Ayvacık ilçesindeki Samsunum-2 Gemisi gibi bölgenin en önemli değerlerine yapılan ziyaretlerle devam etti.

Her nokta, gençlerin hem öğrenip hem de eğlenerek zaman geçirmeleri için titizlikle seçildi.

23 Haziran - 14 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan programlar gençlerin doğayla iç içe vakit geçirmelerini, şehirlerine olan aidiyet duygularını pekiştirmelerini, kişisel ve sosyal becerilerini geliştirmelerini hedefliyor.

PETEK GENÇ BENZERSİZ BİR DENEYİM SUNUYOR

Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Petek Genç Projesine, 11 ile 25 yaş arasındaki gençler bireysel başvurularla katılabiliyor. Bu dinamik program sayesinde gençler, haftanın üç günü (Pazartesi, Çarşamba ve Cuma) düzenlenen şehir içi gezilerle Samsun'un tarihi mirasını, kültürel zenginliklerini ve doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı buluyor.

Kamp etkinlikleri ise iki farklı konseptte sunuluyor: Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilen çadırlı kamplar, doğayla iç içe unutulmaz anlar yaşatırken; Salı ve Perşembe günleri düzenlenen günübirlik kamp programları ise gençlere eğlenceli ve öğretici deneyimler sunuyor.

Petek Genç Projesi, gençlerin hem sosyal bağlarını güçlendirmelerini hem de şehri farklı bir gözle keşfetmelerini sağlayan benzersiz bir yolculuk sunuyor.

BAŞVURU SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Petek Genç yaz dönemi gençlik faaliyetlerine katılmak isteyen gençler, 'petekgenc.samsun.bel.tr' adresi üzerinden ya da ALO 153 Çözüm Merkezi üzerinden başvurularını yapabiliyor.

Gezi, çadırlı kamp ve günübirlik kamp programlarından oluşan yaz dönemi faaliyetlerinde; kamp programları için 11-25, geziler için ise 16-25 yaş arası kişiler başvuruda bulunabilecek.