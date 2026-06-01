Ayvalıkgücü Belediyespor formasıyla başarılı bir sezon geçiren Kocaelili orta saha oyuncusu Yavuz Selim Taşer, transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Mücadeleci yapısı, bitmek bilmeyen enerjisi ve sahadaki etkili performansıyla adından söz ettiren genç futbolcu, birçok kulübün radarına girmeyi başardı.

KOCAELİ (İGFA) - Takım arkadaşlarının sahadaki geniş alan hakimiyeti nedeniyle 'Ahtapot' lakabını taktığı Yavuz Selim Taşer, futbol kariyerine İzmit'te başladı.

1937 Seka ve Fethiyespor altyapılarında yetişen başarılı oyuncu, ardından Bölgesel Amatör Lig'de Arslanbey Gençlerbirliği ve Muğlaspor formalarıyla önemli tecrübeler kazandı. Gösterdiği istikrarlı performans sayesinde profesyonel liglere yükselen Taşer, her geçen sezon gelişimini sürdürdü.

EN BÜYÜK HAYALİ KOCAELİSPOR

Kocaeli futbolunun yetiştirdiği isimlerden biri olan Yavuz Selim Taşer'in kariyer hedefleri arasında memleketinin takımı Kocaelispor'da forma giymek de bulunuyor. Yeşil-siyahlı renklere gönül veren başarılı orta saha oyuncusunun, bir gün Kocaelispor formasını giyerek taraftarının önünde mücadele etmeyi istediği ifade ediliyor.

Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor'un yeni sezon transfer planlamasında nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, Yavuz Selim Taşer ismi de Kocaeli futbol kamuoyunda konuşulmaya başlandı. Hem kentin öz evladı olması hem de son yıllardaki yükselen performansı, genç oyuncuyu dikkat çeken alternatiflerden biri haline getiriyor. Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması beklenirken, İzmit'in yetiştirdiği başarılı futbolculardan Yavuz Selim Taşer'in kariyerinde nasıl bir yol izleyeceği şimdiden merak konusu oldu. Kocaelispor taraftarları ise yeşil-siyahlı formayı giyecek yeni isimler arasında bir Kocaeli çocuğunu görme fikrine sıcak bakıyor.