Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehit aileleri ve gazileri yalnız bırakmıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, 'Vefa Ziyaretleri' kapsamında şehit kabirlerini, şehit ailelerini ve gazileri ziyaret ederek 'Her zaman yanınızdayız' mesajı veriyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Şehit Yakınları ve Gaziler Hizmet Birimi, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlere, ailelerine ve gazilere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Buluşmalarda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin her koşulda şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğu vurgulanıyor.

ASLA UNUTULMAYACAKLAR

Ocak ayı içerisinde Şehit Polis memurları Kadir Miraç Özcan, Mahmut Bilgin, Kenan Kumaş, Şehit Asteğmen Ali İhsan Seymen, Şehit Uzman Çavuş Harun Cihan ve Şehit Piyade Onbaşı Tolga Yüksel'in aileleri ile Gazi Sebahattin Mesci ve Gazi Sefa Topaktaş ziyaret edildi.

DAİMA YANLARINDAYIZ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz, ülkemizin gerçek kahramanlarıdır. Şehitlerimizin aileleri, geride bıraktıkları çok kıymetli emanetlerdir. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanlarında olmak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluğun gereği olarak ve kahramanlarımıza minnet borcumuzu bir nebze olsun ödeyebilmek adına bu ziyaretleri sürdürmeye ve her koşulda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, kıymetli ailelerine ve gazilerimize de sağlıklı ömürler diliyoruz' denildi.