Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, 22 Ocak'tan bu yana etkili olan yağış, fırtına ve hortumdan etkilenen bölgelere geçmiş olsun demek ve çiftçilerin ihtiyaçlarını dinlemek amacıyla Demre, Finike ve Kumluca ilçelerini ziyaret etti.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, 22 Ocak'tan itibaren etkili olan sağanak yağış ve fırtınanın neden olduğu hasarların giderilmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir de hayatı olumsuz etkileyen ve birçok çiftçinin serasında maddi hasara neden olan afet sonrası Demre, Finike ve Kumluca ilçelerine ziyarette bulundu.

Başkan Vekili Özdemir, şu ana kadar Demre, Finike, Kumluca ve Kaş ilçelerinde 121 çiftçiye 212 bin 400 metrekare sera naylonu desteğinde bulunduklarını söyledi.

Başkan Vekili Özdemir'in ilk durağı Demre oldu. Özdemir, Demre İlçe Hizmet Binası önünde gerçekleşen buluşmada, Demre'de seraları afette zarar gören çiftçilerle bir araya geldi.

Başkan Vekili Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Demre Belediye Başkanı Fahri Duran'ın da bulunduğu ziyarette, çiftçilere sera naylonu desteğinde bulunuldu. Özdemir, Demre'deki saha incelemelerinin ardından, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ile birlikte, Finike Saklısu Mahallesi'ndeki çiftçilerle buluştu. Başkan Vekili Özdemir, programın son bölümünde Kumlucalı çiftçilerle görüşme gerçekleştirerek, zarar gören seraları gezdi.

KISA SÜREDE GEREKLİ REAKSİYON ALINDI

Demre, Finike ve Kumluca'daki çiftçilerle bir araya gelen Özdemir, 'Şehrimizi ciddi anlamda etkileyen yoğun bir yağış ve fırtınayla karşı karşıya kaldık. Bu afet hepimizi derinden üzdü. Özellikle çiftçilerimiz ve seralar zarar gördü. Hızlı şekilde reaksiyon almaya çalıştık, Yaraları sarmak için ilk günden itibaren tüm imkânlarımızı seferber ettik. Sizleri görüp, ihtiyaçlarınızı dinlemek için buraya geldik. Çiftçilerimize geçmiş olsun diyoruz. İlk günden itibaren herkesin yardımına koşmaya çalıştık. Şu ana kadar Demre, Finike, Kumluca ve Kaş ilçelerinde 121 çiftçiye 212 bin 400 metrekare sera naylonu desteğinde bulunduk. Afet anından beri teknik ekiplerimizle, psikologlarımızla, sosyologlarımızla birlikte tespitlerimizi yaptık. Ekiplerimiz 7/24, 1400 personel ve çok sayıda araçla sahadaydık. Çok şükür kısa sürede gerekli reaksiyonları aldık, çiftçilerimizin toparlanmaya başladığını görmek bizi memnun ediyor. Allah inşallah bu afetleri bir daha yaşatmaz' dedi.

KAŞLI AFETZEDELERE NAYLON DESTEĞİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kaş ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle hasar gören seralarda hasar tespit çalışmalarının ardından sera naylon dağıtımı gerçekleştirdi. Kaş Ova Mahallesi'nde Ova Spor Salonu yanında gerçekleştirilen dağıtım kapsamında, ilçede seracılıkla uğraşan 32 çiftçiye toplam 29 bin 500 metrekare sera naylonu desteği sağlandı.