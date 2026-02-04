Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği yeni nesil kütüphaneler, bir yılda yaklaşık 500 bin genci ağırladı. Başkan Tahir Büyükakın, 'Kentin en kıymetli alanlarını gençlerimiz için tahsis ettik' dedi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan yeni nesil kütüphaneler, modern yapıları ve sundukları sosyal olanaklarla gençlerin yoğun ilgisini çekiyor. İzmit'te üç, Derince'de iki, Gölcük, Çayırova, Darıca, Gebze ve Dilovası'nda birer olmak üzere toplam 10 kütüphane, geride kalan bir yıl içinde 477 bin 988 ziyaretçiyi ağırladı.

Modern mimari anlayışıyla tasarlanan, zengin basılı ve dijital içeriklere sahip kütüphaneler; sadece kitap okuma alanı olmanın ötesine geçerek gençler için birer yaşam alanına dönüştü. Sessiz çalışma salonlarından sosyal alanlara, dijital araştırma merkezlerinden çok amaçlı salonlara kadar geniş imkânlar sunan kütüphaneler, kısa sürede gençlerin vazgeçilmez adresleri arasında yer aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kütüphanelere olan ilginin her geçen gün arttığını belirterek, klasik kütüphanecilik anlayışının geride kaldığını söyledi. Başkan Büyükakın, 'Gençler artık sadece kitap alıp çıkan değil; ders çalışabildikleri, sosyalleşebildikleri ve vakit geçirebildikleri mekanlar istiyor. Biz de bu beklentilere uygun tasarımlar yapıyoruz' dedi.

'Gençler bizim geleceğimiz' diyen Büyükakın, kütüphanelerin şehirlerin en değerli noktalarında konumlandırıldığını vurguladı. Darıca ve İzmit'teki örneklere dikkat çeken Büyükakın, 'Darıca Kütüphanemiz Türkiye'nin deniz manzaralı ilk kütüphanesi. Alev Alatlı Kütüphanesi ise İzmit Millet Bahçesi içinde, deniz ve göl manzarasıyla gençlerimize eşsiz bir ortam sunuyor. Şehrin kalbindeki bu alanları en kıymetlilerimize, gençlerimize ayırdık' ifadelerini kullandı.

İzmit Millet Bahçesi'nde hizmet veren Alev Alatlı Kütüphanesi, 2 bin 200 metrekare kapalı alanı ve aynı anda 500 kişiye hizmet verebilen kapasitesiyle dikkat çekiyor. Kütüphanede 23 bin 52 basılı eser, 29 bin e-kitap, dijital araştırma salonları, çocuk kütüphanesi ve sergi alanı bulunuyor.

Darıca Kütüphanesi ise Darıca Millet Bahçesi içinde 300 kişi kapasiteli olarak hizmet veriyor. Türkiye'nin deniz manzaralı ilk kütüphanesi olma özelliğine sahip yapı; çok amaçlı salon, kafeterya, toplantı ve workshop alanlarının yanı sıra 50 bin kitaplık koleksiyonu ve çocuk kütüphanesiyle öne çıkıyor.