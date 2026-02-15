Her yıl Türkiye'ye 44 milyar dolar döviz kazandıran Egeli ihracatçılar, sadece üretim ve ihracatta değil; ticaret odalarından organize sanayi bölgelerine, üniversitelerden uluslararası kuruluşlara kadar 30'dan fazla kurumda üst düzey görev alarak iş dünyasına yön veriyor.

İZMİR (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) bünyesinde görev yapan 20 ihracatçı, 30 farklı kurumda başkanlık ve üst düzey yöneticilik yapıyor. Toplam 23 ihracatçı; ticaret odası, üniversite mütevelli heyeti, organize sanayi bölgesi, dernek ve kooperatif başkanlıkları gibi önemli görevler üstlenirken, bazı isimler uluslararası kuruluşlarda Türkiye'yi temsil ediyor.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği'nde 19 yıl başkanlık yapan ve halen başkan yardımcılığı görevini sürdüren Mahmut Özgener, 2018'den bu yana İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor. Özgener ayrıca İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürüyor. Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekilliği gibi görevlerde bulundu.

SANAYİ VE OSB'LERDE GÜÇLÜ TEMSİL

Sabri Ünlütürk, Torbalı Karma ve Mobilya OSB ile İzmir Bilimpark'ta başkanlık görevlerini yürütürken; Haluk Tezcan Aliağa OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor.

Toygar Narbay, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanlığı görevini yürütürken, Fesih Demirer İzmir Atatürk OSB yönetiminde yer alıyor.

TARIM VE GIDA SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ LİDERLİK

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği üyeleri; TARİŞ Üzüm ve İncir Kooperatifleri Birlikleri başkanlıklarıyla üretimden ihracata zincirin her halkasında görev alıyor.

Muzaffer Turgut Kayhan, İyi Pamuk Uygulamaları Derneği Başkanlığı ile sürdürülebilir pamuk üretimine liderlik ediyor.

Güngör Şarman ise TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü yanında Cumhurbaşkanlığı Tarım Politikaları Kurulu Üyeliği görevini yürütüyor.

SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLERDE ULUSLARARASI TEMSİL

Ufuk Atakan Demir, Avrupa Su Ürünleri Yetiştiricileri Federasyonu'nda başkan yardımcılığı yaparak Türkiye'yi uluslararası düzeyde temsil ediyor. Mehmet Şahin Çakan ise Dikili Tarıma Dayalı İhtisas OSB Başkanlığı başta olmak üzere birçok kurumda görev üstleniyor. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği yöneticileri; Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği, İzmir Ticaret Odası ve İZBAŞ gibi kurumlarda görev alırken; İmran Yük mobilya sektöründe dernek başkanlığı yapıyor.