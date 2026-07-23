Rusya'dan Trabzon'a seyir halinde iken dün Novorossiysk açıklarında insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğrayan Türk bayraklı MV Reyhan Sarı isimli kuru yük gemisi bu sabah Trabzon'a ulaştı. Saldırıda ağır hasar alan geminin B katında yaşamını yitiren Savaş Çakır'ın cansız bedeni, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve AFAD görevlileri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

TRABZON (İGFA) - Rusya'dan Trabzon'a kömür taşıyan Türk bayraklı MV Reyhan Sarı adlı kuru yük gemisi, dün Novorossiysk açıklarında insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradı.

Geminin ağır hasar alan B katındaki mürettebattan Savaş Çakar (54) yaşamını yitirirken, Enes Torun ve Ufuk Cihan Yılmaz ise yaralandı. Arkadaşları tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, seyrini sürdüren geminin Samsun açıklarına ulaşmasının ardından Sahil Güvenlik helikopteriyle alınarak Samsun'daki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Savaş Çakar'a ise enkaz altında kaldığı için ulaşılamadı.

GEMİ TRABZON'A GELDİ, İTFAİYE VE AFAD HAREKETE GEÇTİ

Geminin bu sabah Trabzon Limanı'na ulaşmasının ardından Savaş Çakar'ın cansız bedeninin bulunduğu yerden çıkarılması için Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile AFAD personeli harekete geçti.

Koordineli çalışma sonucunda Savaş Çakar'ın cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarılarak Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz' denildi.