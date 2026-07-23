İçişleri Bakanlığı, Hatay'ın 23 Temmuz 1939'da Türkiye'ye katılışının 87'nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen ve Hatay'ın ana vatana kavuşması için mücadele edenleri andı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne katılışının 87'nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından anma mesajı yayımladı.

Bakanlığın paylaşımında, Hatay'ın uzun süren diplomatik süreçlerin ardından 23 Temmuz 1939'da ana vatanla yeniden birleştiği hatırlatıldı.

Mesajda, 'Hatay, yıllar süren bekleyişin, kararlı diplomasinin ve Türkiye'ye duyulan sarsılmaz bağlılığın ardından 23 Temmuz 1939'da ana vatanıyla yeniden buluştu.' ifadelerine yer verildi.

Hatay meselesini yakından takip eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen ve bu süreçte emek verenlerin saygı ve rahmetle anıldığı belirtilen açıklamada, tarihî birleşmenin önemine vurgu yapıldı. Bakanlık paylaşımında, 'Bu tarihi kavuşmanın 87'nci yılında; Hatay meselesini büyük bir hassasiyetle takip eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'i ve bu uğurda emek verenleri hürmetle anıyoruz' dedi.