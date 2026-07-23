SGK, Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 2 milyon 491 bin 370 kişinin 2026 yılı Temmuz dönemi zam farklarının 24 Temmuz Cuma günü hesaplara yatırılacağını açıkladı. Ödenecek toplam fark tutarı 14,5 milyar TL olarak duyuruldu.

ANKARA (İGFA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 5510 sayılı Kanun kapsamında Emekli Sandığı'ndan emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan vatandaşların 2026 yılı Temmuz dönemi zam farkı ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, aylıklarda 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren oluşan farklar, vatandaşların Banka ve PTT hesaplarına gönderilecek ve 24 Temmuz 2026 Cuma günü ödenecek.

Aylıklarını her ay alanlara 1 aylık maaş farkı tutarında ödeme yapılırken, üçer aylık dönemler halinde aylık alanların ödeme gruplarına göre 1, 2 veya 3 aylık fark tutarları hesaplara yatırılacak.

SGK, toplam 2 milyon 491 bin 370 kişiye yapılacak ödemelerin toplam değerinin 14,5 milyar TL olduğunu bildirdi.

SSK ve Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alan vatandaşların ise zamlı aylıklarının ödeme günlerinde yatırılmaya başlandığı belirtildi.