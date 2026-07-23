Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan proje ile, İstanbul'da meydana gelebilecek yangın, patlama, bina çökmesi ve benzeri kritik olaylarda afet yönetim süreçlerinin daha hızlı, etkin ve koordineli şekilde yürütülmesi hedefleniyor

İSTANBUL (İGFA) - 25 Nisan 2025 tarihinde başvurusu yapılan proje, İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu tarafından 14 Ağustos 2025 tarihinde başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı. Proje sözleşmesi 20 Ekim 2025 tarihinde imzalanırken, uygulama süreci 21 Ekim 2025 tarihinde başladı. Projenin 20 Ekim 2026 tarihinde tamamlanması planlanıyor.

Proje kapsamında, insansız hava araçlarından (İHA) elde edilen görüntüler ile Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı analitik verilerin gerçek zamanlı olarak izlenebileceği bir komuta gösterge paneli geliştirilecek. Bunun yanı sıra, saha ekiplerinin olay yerinde hızlı veri girişi yapabilmesine imkân sağlayacak Android ve iOS tabanlı mobil tespit uygulamaları hayata geçirilecek. Böylece müdahale ekiplerinin kritik bilgilere daha kısa sürede ulaşması ve karar alma süreçlerinin teknoloji destekli olarak güçlendirilmesi sağlanacak.

Projede ayrıca CBS tabanlı veri toplama ve haritalama altyapısının geliştirilmesi, yapay zekâ destekli risk analizleri, üç boyutlu dijital ikiz uygulamaları, insansız hava araçlarıyla afet sonrası hasar tespiti, karar destek sistemlerinin geliştirilmesi, iletişim ve koordinasyon altyapısının güçlendirilmesi ile mobil uygulamaların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek. Sistemin pilot bölgede uygulanarak test edilmesi ve saha personeline eğitim verilmesi de proje faaliyetleri arasında yer alıyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte yapay zekâ destekli risk analizlerinin yaygınlaştırılması, erken uyarı sistemlerinin etkinliğinin artırılması ve afet zararlarının azaltılmasına yönelik önleyici çalışmaların güçlendirilmesi hedefleniyor. Böylece İstanbul'un afetlere karşı hazırlık kapasitesinin artırılması ve afet yönetim süreçlerinde dijital dönüşümün desteklenmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansı, ilgili İBB daire başkanlıkları ve iştirakleri, İSKİ, İGDAŞ, Marmara Belediyeler Birliği, AFAD, üniversiteler ile ilçe belediyelerinin ilgili birimlerinin katılımıyla tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda proje uygulama takvimi, performans göstergeleri ve yürütülecek faaliyetler değerlendirildi. Ayrıca mali denetim süreçleri, satın alma planlamaları ve uygulama hazırlıkları ele alınarak proje kapsamında yürütülecek çalışmalara ilişkin koordinasyon sağlandı.