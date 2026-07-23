Yaz tatilinde yalnızca dinlenmek değil, keşfetmek isteyenlerin tercihi kültür turları oluyor. Bu yaz en yoğun ilgiyi Karadeniz, Likya ve Kıbrıs Kültür Turları görürken, Kıbrıs Kültür Turlarına olan talep geçen yılın üç katına ulaştı.

İSTANBUL (İGFA) - Deneyim odaklı seyahat anlayışının yaygınlaşmasıyla birlikte tatilciler, deniz-kum-güneş tatilinin yanı sıra doğa, tarih, gastronomi ve yerel yaşamı bir arada sunan rotalara yöneliyor.

Kültür turları da tarihi ve doğal güzelliklerin yanı sıra bölgenin mutfak kültürünü yakından tanıma fırsatı sunarak her geçen yıl daha fazla ilgi görüyor.

LİKYA ROTASI TARİH, DOĞA VE AKDENİZ MUTFAĞINI BULUŞTURUYOR

Yaz aylarının en popüler kültür rotalarından biri olan Likya Turları; Fethiye, Ölüdeniz, Kayaköy, Saklıkent Kanyonu ve Dalyan gibi destinasyonlarda tarih ve doğayı bir araya getiriyor. Programlarda yer alan 12 Adalar tekne turu ve Azmak Çayı gezisi de bölgenin doğal güzelliklerini farklı bir perspektiften keşfetme imkânı sunuyor. Akdeniz mutfağının deniz ürünleri ve yöresel lezzetleri ise rotanın gastronomi deneyimini tamamlıyor.

Karadeniz turları ise yaylaların serinliği, yemyeşil doğası ve kültürel zenginliğiyle öne çıkıyor. Uzungöl, Ayder Yaylası, Fırtına Deresi ve Zilkale gibi bölgenin simge noktalarının yanı sıra Batum'u da kapsayan programlar, misafirlere tek seyahatte hem Doğu Karadeniz'in doğal güzelliklerini hem de Gürcistan'ın Karadeniz kıyısındaki bu renkli şehrini keşfetme fırsatı sunuyor. Karadeniz mutfağının yöresel tatları ile Batum'un farklı gastronomi kültürü de turun öne çıkan deneyimleri arasında yer alıyor.

Son iki yılda yükselişe geçen Kıbrıs Kültür Turları ise Girne, Lefkoşa, Gazimağusa ve Bellapais gibi duraklarda adanın tarihi ve kültürel mirasını keşfetme imkânı sunuyor.

Yerel mutfağı, Akdeniz yaşam kültürü ve tarihi yapılarıyla öne çıkan programlar, kültür ve gastronomiyi bir arada deneyimlemek isteyen tatilcilerin ilgisini çekiyor.

Sektör temsilcilerinden Mehmet Kamçı, sosyal medyada öne çıkan doğal ve kültürel destinasyonların seyahat tercihlerini de etkilediğini belirterek, güçlü hikâyeye sahip rotaların giderek daha fazla ilgi gördüğünü söyledi. Kamçı, kültür turlarının artık yalnızca tarihi ve doğal güzellikleri keşfetmekten ibaret olmadığını, bölgenin gastronomisini, yaşam kültürünü ve yerel deneyimlerini de kapsayan bütüncül bir seyahat anlayışına dönüştüğünü ifade etti.

Özellikle yoğun ilgi gören rotalarda kontenjanların hızla dolduğunu belirten Kamçı, tatil anlayışının her geçen yıl daha fazla deneyim odaklı hale geldiğini bu yıl özellikle Kıbrıs Kültür Turlarımıza ilgi geçen yılın üç katına ulaşırken, Likya ve Karadeniz turlarımızda da yüzde 40'ın üzerinde artış gördüğünü kaydetti.