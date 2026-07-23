Edirne Keşan'da Yörük Mahallesi Muhtarı Samet Borazan, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele eden vatandaşlara yönelik dikkat çeken bir destek çağrısında bulundu. Borazan, bağımlılıktan kurtulmak isteyen herkese kapısının ve telefonunun günün her saati açık olduğunu belirterek, tedavi sürecinde elinden gelen tüm desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Yörük Mahallesi Muhtarı Samet Borazan, bağımlılıkla mücadele etmek isteyen vatandaşların yaşına, sosyal durumuna veya günün hangi saatinde yardım istediğine bakmaksızın kendisine ulaşabileceğini vurguladı. AMATEM tedavi süreci, ilaç temini, ulaşım giderleri ve ihtiyaç duyulan diğer konularda imkânları ölçüsünde destek sağlayacağını dile getiren Borazan, önemli olanın bağımlılıktan kurtulmak için ilk adımı atmak olduğunu söyledi.

Uyuşturucunun yalnızca kullanan kişiyi değil, anne-babayı, eşi, çocukları ve tüm aileyi derinden etkileyen büyük bir toplumsal sorun olduğuna dikkat çeken Borazan, 'Yuvalarımızı kendi ellerimizle yıkmayalım. Ailemize, çocuklarımıza ve sevdiklerimize sahip çıkalım' mesajını verdi. Her gencin ve her evladın ailesi için çok değerli olduğunu ifade eden Borazan, bir kişinin daha hayata yeniden tutunmasına vesile olmanın en büyük mutluluklardan biri olacağını belirtti.

Yardım istemenin bir zayıflık değil, aksine büyük bir cesaret örneği olduğunu vurgulayan Samet Borazan, bağımlılıkla mücadele eden tüm vatandaşlara seslenerek, 'Bu mücadelede yalnız değilsiniz' dedi. Borazan, açıklamasını, 'Allah, bu illetten kurtulmak isteyen herkese güç ve sabır versin.' temennisiyle tamamladı.