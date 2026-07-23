Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesine alınan Perşembe Kadınlar Plajı yapılan bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından yaz sezonunda kapılarını ziyaretçilerine açtı. Plaj, yalnızca Ordu'dan değil çevre il ve ilçelerden gelen kadınların da tercih ettiği önemli sosyal yaşam alanlarından biri oluyor.

ORDU (İGFA) - Kadınların rahat ve güvenli bir ortamda denizin tadını çıkarabilmesi amacıyla hizmet veren Perşembe Kadınlar Plajında sezon öncesi kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

Kumsal temizliği, kullanım alanlarının bakımı ve genel düzenlemeler tamamlanarak plaj yaz sezonuna hazır hale getirildi.

KONFORLU VE HUZURLU BİR GÜN İÇİN HER DETAY DÜŞÜNÜLDÜ

Plajda ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak tuvalet, mescit, çocuk oyun alanı ve kafeterya gibi alanlar da bulunuyor. Sunulan bu imkânlar sayesinde kadınlar ve çocukları gün boyu güvenli, rahat ve huzurlu bir ortamda vakit geçirebiliyor.

VATANDAŞLAR: 'İSTEDİĞİMİZ GİBİ HAREKET EDEBİLİYORUZ'

Ziyaretçilerine hem mahremiyet hem de sosyal bir yaşam alanı sunması ile yoğun ilgi gören plaj, Ordu'nun yanı sıra çevre illerden gelen ziyaretçileri de ağırlıyor.

Kadınlar için böylesine güzel bir ortamın sunulmasından memnuniyet duyan vatandaşlar şöyle konuştu:

'Çok güzel, memnun olduğumuz bir yer. Erkeklerin olmaması bizler için oldukça rahat. İstediğimiz gibi hareket edebiliyoruz. Kimimiz çevre il ve ilçelerden geldi. Buranın methedilmesi bizi buraya getirdi.'

10.00-19.00 SAATLERİ ARASINDA HİZMET VERİYOR

Perşembe Kadınlar Plajı, yaz sezonu boyunca 10.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Plaja giriş ücreti 75 TL olarak belirlenirken 0-7 yaş arası çocuklar, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile şehit yakınları, gaziler ve engelli vatandaşlar plajdan ücretsiz yararlanabiliyor.

Şezlong ve şemsiye ücretleri ise şöyle:

Şezlong 100 TL, şemsiye 100 TL, 1 şezlong + 1 şemsiye 150 TL, 2 şezlong + 1 şemsiye 250 TL

Ödemeler yalnızca banka kartı, kredi kartı ve maaş kartı ile gerçekleştiriliyor.