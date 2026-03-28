Trabzon Büyükşehir Belediyesi Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde, 28-29 Mart tarihlerinde Türkiye'nin uzay vizyonunu ileriye taşımak amacıyla bir araya gelen 80 öğrencinin katılımıyla Astro Hackathon programı düzenlenecek.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, T3 Vakfı Trabzon İl Temsilciliği ve Trabzon Üniversitesi iş birliğinde, Türkiye Uzay Ajansı'nın himayelerinde 28-29 Mart tarihlerinde Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde Astro Hackathon programı düzenlenecek. Toplam 36 saat sürecek etkinlik, uzay ve havacılık tutkunlarının bir araya gelerek yenilikçi fikirler geliştirebilecekleri, iş birliği yapabilecekleri ve birbirlerinden öğrenebilecekleri Türkiye'nin uzay hackathonu olacak. İki gün boyunca 80 öğrenci, belirlenen problem başlıkları üzerinde takımlar halinde çalışacak. Mentor desteği ile projelerini teknik ve girişimcilik açıdan geliştirecek.

27 FARKLI KONU ELE ALINACAK

Hackathon kapsamında, 'Ay Yüzeyi İçin Otonom Rota Optimizasyonu', 'Haberleşme Uyduları İçin Yenilikçi Radyasyon Kalkanı', 'Uzay Limanı: Lojistik ve Çevresel Etki Simülasyonu', 'Güneş Fırtınaları Erken Uyarı Ağı', 'Yörünge Temizliği: Uzay Çöpü Takip Modeli', 'Uzay Sanayisi Ekosistem Eşleştirme Platformu', 'Afet Yönetiminde Yerli Uydu Verisi Entegrasyonu', 'Yeni Nesil Uzay İstasyonu' ve 'Ulusal Kritik Altyapı Koruma Planı' gibi 27 farklı konu başlığı üzerinde projeler geliştirilecek. Takımlar, çalışmalarını yerel jüriye sunacak ve seçilen projeler Türkiye finaline katılma hakkı kazanacak. Etkinliğin kapanış ve ödül töreni ise 29 Mart Pazar günü saat 19.00'da Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.