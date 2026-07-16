İstanbul'da orman yangını riskine karşı havai fişek, meşale ve işaret fişeği satış ve kullanımının yasaklanmasının ardından açıklama yapan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, patlayıcı maddelerin eğitim almamış kişiler tarafından kullanılmasının büyük facialara yol açabileceğini söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği'nin 16 Temmuz-28 Ekim 2026 tarihleri arasında havai fişek, meşale, işaret fişeği ve benzeri yanıcı-patlayıcı maddelerin satış ve kullanımını yasaklama kararını değerlendiren Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, bu ürünlerin bilinçsiz kullanımının ciddi can ve mal kayıplarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Patlayıcı maddelerin sıradan tüketim ürünleri olmadığını vurgulayan Uçan, bu ürünlerin özel koşullarda muhafaza edilmesi ve yalnızca eğitimli kişiler tarafından kullanılması gerektiğini belirtti.

Kapalı alanlarda kullanılan havai fişek ve benzeri ürünlerin büyük yangınlara neden olabileceğini ifade eden Uçan, Irak'ta bir düğün salonunda yaşanan ve yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği yangını örnek gösterdi. Yangının yalnızca patlamadan değil, alevlerin süslemelere sıçraması, yetersiz kaçış yolları ve panik nedeniyle büyüdüğünü hatırlattı.

STATİK ELEKTRİK BİLE PATLAMAYA NEDEN OLABİLİR

Havai fişek ve maytap gibi ürünlerin yalnızca ateşle değil, sıcaklık, statik elektrik veya küçük bir kıvılcımla da patlayabileceğine dikkat çeken Uçan, bu nedenle bilinçsiz şekilde satın alınıp depolanmalarının büyük risk taşıdığını söyledi.

Düğün ve organizasyonlarda kullanılan helyum gazlı balonların da yangın sırasında risk oluşturduğunu belirten Uçan, geçmişte balon patlaması sonucu ağır yaralanan kişilerin bulunduğunu hatırlatarak kapalı alanlarda bu tür uygulamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. Havai fişek gösterilerinin ancak uzman ekiplerin kontrolünde ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak yapılması gerektiğini dile getiren Uçan, bireysel kutlamalarda aynı güvenlik şartlarının sağlanmasının mümkün olmadığını belirtti. Yanıcı maddelerin bulunduğu alanlarda havai fişek ve meşale kullanımının büyük tehlike oluşturduğunu söyleyen Uçan, 'En güvenli yöntem bu ürünleri hiç kullanmamaktır' dedi.

KAYIT DIŞI ÜRETİM VE STAT MEŞALELERİNE DİKKAT

Merdiven altı üretimin riski daha da artırdığına işaret eden Uçan, güvenlik standartlarına uygun olmayan üretimlerde patlamaların çok daha ağır sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Stadyumlarda kullanılan meşalelerin de binlerce kişinin bulunduğu ortamlarda ciddi yangın riski oluşturduğunu belirten Uçan, bu ürünlere yönelik denetimlerin ve yaptırımların artırılması gerektiğini söyledi. Patlayıcı ürünlerin satışının mutlaka kayıt altına alınması gerektiğini vurgulayan Uçan, ürünleri satın alan kişilerin hukuki sorumlulukları konusunda yazılı olarak bilgilendirilmesinin caydırıcı olacağını belirtti. Faturasız satışlarda ise sorumluluğun satıcı firmaya ait olması gerektiğini ifade eden Uçan, etkin denetim ve yaptırımların olası kazaların önlenmesinde önemli rol oynayacağını söyledi.