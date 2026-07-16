Muğla Milas Belediyesi ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmak ve modern bir şehir altyapısı oluşturmak amacıyla yürüttüğü yol yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

MUĞLA (İGFA) - Ekipler, Milas'ın önemli ulaşım noktalarından biri olan Ahmet Yesevi Caddesi'nde kapsamlı bir sıcak asfalt çalışması başlattı.

​Toplam 1700 metre uzunluğundaki güzergahta başlatılan çalışmalar kapsamında, ilk etapta deforme olan eski zemin kazınarak yol altyapısı güçlendirilecek. Ardından caddenin tamamı yüksek standartlı sıcak asfaltla kaplanarak modern ve güvenli bir görünüme kavuşturulacak.

ÇALIŞMALAR BUGÜN SABAH SAATLERİNDE BAŞLADI:

Farklı kurumların gerçekleştirmiş olduğu altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından harekete geçen Milas Belediyesi, yoğun trafik akışının olduğu yolda çalışmalarına sabah saatlerinde başladı.

İlk olarak makinelerle deforme olan eski zeminde faaliyetlerini sürdüren ekipler yol kazıma çalışmaları yapıyor. Zabıta ekiplerinin de yoğun önlem aldığı alan trafik akışına ise kapatıldı.

BAŞKAN FEVZİ TOPUZ'DAN YERİNDE İNCELEME:

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgiler aldı. Caddenin bölge trafiği için önemli bir nokta olduğunu belirten Başkan Topuz, çalışmaların hızla tamamlanıp alanın vatandaşların kullanımına açılacağını ifade etti.

Başkan Fevzi Topuz, incelemelerini tamamlamasının ardından ise alandan ayrıldı. Gerçekleştirilen çalışmaları bölgede bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Sezgin koordine ediyor.

'AMACIMIZ TRAFİK KONFORUNU VE GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK':

​Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz incelemelerini tamamlamasının ardından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi, 'Vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli yollarda seyahat edebilmesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki 1700 metrelik bu hat, hem sürücülerimiz hem de bölge sakinlerimiz için yoğun kullanılan bir güzergah. Altyapı iyileştirmelerinin ardından yapacağımız asfalt serimi ile bu caddemizi şehrimize yakışır, modern bir hale getireceğiz' dedi.