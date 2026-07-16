15 Temmuz 2016'da milletin iradesine yönelen hain darbe girişiminin 10'uncu yılında İnegöl, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen programlarla şehitlerini andı, gazilerini minnetle yâd etti. Günün ilk saatlerinden gece yarısına kadar devam eden etkinliklerde 15 Temmuz'un taşıdığı anlam ve milli iradeye sahip çıkma kararlılığı bir kez daha vurgulandı.

BURSA (İGFA) - İnegöl Kaymakamlığı ve İnegöl Belediyesi koordinasyonunda hazırlanan anma programları kapsamında gündüz başlayıp gün boyu devam eden programların merkezinde, 15 Temmuz gecesi milletin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve vatan savunması ruhu yer aldı. İlçe protokolüyle vatandaşlar, gün boyu programlarla 15 Temmuz'u, şehitlerimizi ve gazilerimizi yad etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gerçekleştirilen programların ilk adresi Hastane Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği oldu. Saat 12.00'da gerçekleştirilen ziyarette aziz şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları daha sonra İshakpaşa Camii'nde gerçekleştirilen mevlit ile devam etti. Öğlen namazı öncesi okunan mevlitte ve yapılan dualarda, eller semaya şehitlerimiz için açıldı.

Programların akşam bölümü ise Yeni Belediye Binası Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi. Saat 20.45'te '15 Temmuz İrade Bizim Zafer Bizim' fotoğraf sergisi ziyarete açıldı. Sergide, 15 Temmuz gecesinde milletin iradesine sahip çıkmak için verdiği mücadelenin hafızalara kazınan anları fotoğraf kareleriyle yeniden hatırlandı.

15 TEMMUZ'UN 10'UNCU YILINDA BULUŞMANIN ADRESİ HEYKEL ÖNÜ OLDU

Günün ana anma programı saat 21.00'da Heykel önünde başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı konuşma alandaki vatandaşlarla birlikte takip edildi.

Programda İnegöllülere hitap eden Belediye Başkanı Alper Taban, 15 Temmuz'un 10'uncu yılında milli irade, vatan sevgisi ve milletin birlik ruhuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Alper Taban konuşmasında, '15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde; aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, milletimizin ortaya koyduğu inanç, cesaret ve kararlılığı bir kez daha gururla hatırlıyoruz. Başta şeref ve haysiyet yoksunu FETO haini ve robotlaşmış avenelerini lanetliyorum. 15 Temmuz 2016 gecesi, ülkemizin geleceğini hedef alan hain darbe girişimi karşısında milletimiz büyük bir kararlılık ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlarca vatandaşımız meydanlara akın etmiş, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmıştır. İnegöl, geçmişten bugüne birlik ve dayanışma kültürüyle öne çıkan bir şehirdir. 15 Temmuz gecesinde de bu ruh en güçlü şekilde hissedilmiş ve sergilenen dayanışma, şehrimizin hafızasında her zaman önemli bir yer tutacaktır. 15 Temmuz bizlere, demokrasinin ve bağımsızlığın ancak milletin kararlı duruşuyla korunabileceğini göstermiş, aynı zamanda farklılıklarımızı bir kenara bırakarak ortak değerler etrafında kenetlenebildiğimizde ne kadar güçlü olduğumuzu da bir kez daha ortaya koymuştur. Bugün bizlere düşen görev; o geceden aldığımız dersleri unutmadan, kardeşlik hukukunu güçlendirmek ve ülkemizin geleceği için birlik içerisinde çalışmaya devam etmektir. Bizler de yerel yöneticiler olarak, sadece şehrimizin fiziki gelişimi için değil; huzurun, dayanışmanın ve ortak değerlerimizin güçlenmesi için de gayret gösteriyoruz. İnegöl'ü her alanda daha ileriye taşımaya çalışırken, bizi biz yapan değerlere sahip çıkmayı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor, birlik ve beraberliğimizin ilelebet sürmesini temenni ediyorum' dedi.

BU TOPRAKLAR 15 TEMMUZ'DAKİ KADAR KİRLİCE İHANETİ VE HAİNLİĞİ GÖRMEMİŞTİ

Başkan Taban'ın ardından İnegöl Kaymakamı Ayhan Akpay da 15 Temmuz gecesi ortaya konulan tarihi duruş ve bu mücadelenin gelecek nesillere aktarılmasının önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi. Kaymakam Ayhan Akpay, 'Türk Milletinin şahit olduğu en korkunç saldırılardan biri olan 15 Temmuz; darbecilere karşı konularak Vatan uğruna, Demokrasi uğruna ve Türkiye aşkına yazılan bir Demokrasi destanıdır. Bildiğiniz gibi FETÖ Terör Örgütü 15 Temmuz akşamı darbe girişiminde bulunarak demokrasiyi ve milli iradeyi ortadan kaldırmayı amaçlamıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içinde yapılanmış bir grup hain devletimizin tanklarını, uçaklarını, helikopterlerini gasp ederek bunları milletimize karşı kullanmıştır. Akıllarını başkalarının emrine veren örgüt mensupları başta TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olmak üzere devletimizin kurumlarını bombalamışlardır. Bugüne kadar Türk Milleti üzerinde birçok oyun oynandı, planlar yapıldı ancak bu topraklar 15 Temmuz'daki kadar kirlice ihaneti ve hainliği görmemişti. Şükürler olsun ki tarih boyunca vatan, bayrak ve ezan söz konusu olduğunda neler yapabileceğini gösteren aziz milletimiz; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla o gece sel olup meydanlara akarak vücutlarını tanklara, uçaklara ve bombalara siper ederek, aziz vatan topraklarının işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya haykırdı' diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu günden itibaren içten ve dıştan çeşitli saldırılara maruz kaldığına vurgu yapan Kaymakam Akpay, şöyle devam etti: 'Bu saldırıların sonuncusu 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleşmiştir. Kurtuluş savaşında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yedi düvele karşı verdiğimiz mücadelenin bir örneğini milletçe 15 Temmuz hain darbesinde ortaya koyduk. Türk milleti tarih boyunca içerde ve dışarıda kendi huzurunu bozmak isteyenlere Kurtuluş Savaşında nasıl karşılık verdiyse 15 Temmuz akşamı da aynı ruhla ve aynı heyecanla karşılık vermiştir. O akşam Milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine kadınıyla erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla her kesimden, her meşrepten insanıyla ülkesinin sahipsiz olmadığını göstererek, bağımsızlığını ve geleceğini korumak için sokaklara çıkarak darbecilere dur demiştir. Türkiye üzerine hesap yapanların oyununu tarihte olduğu gibi bir kez daha bozmuştur. Milletimizin her bir ferdi, o gece birer kahramana dönüşerek, 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' sözünü bir kez daha tarihe kazımıştır. Bu destanın en onurlu sayfalarında 15 Temmuz Şehitlerimiz ve Kahraman Gazilerimiz yer almıştır. Şehitlerimiz bu toprakları bize vatan kılmak için gözlerini kırpmadan canlarını verdiler. Bizlere düşen ise onların emanetine sahip çıkmak; birlik ve beraberliğimizi her daim korumaktır. İşte bu yüzden 15 Temmuz'un anlam ve önemini iyi kavramalıyız. Gelecek nesillere bu kahramanlık destanını iyi anlatmalı ve asla unutturmamalıyız. Ülkemizin bağımsızlığını ve demokrasimizi 15 Temmuz'da darbecilere karşı cesaretle direnen şehit ve gazilerimize borçlu olduğumuzu aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu hain kalkışma ülkemizde oynanan ne bir ilk nede son oyun olacak. Onun için Türk Milleti olarak uyanık olacağız ve her alanda daha güçlü olacağız. Allah bir daha 15 Temmuz gibi bir hadiseyi aziz milletimize yaşatmasın.'

MEHTER MARŞLARI HEYKEL MEYDANI'NDA YANKILANDI

Konuşmaların ardından sahneye Türkiye'nin ilk sivil mehter takımı olan Tarihi İnegöl Mehteri çıktı. Seslendirilen marşlarla programın anlamına uygun bir gösteri sunan mehter ekibi, geceye coşku kattı.

Gecenin ilerleyen bölümünde sanatçı Azerin İnegöllülerle buluştu. Saat 22.30'da başlayan konserde Azerin, seslendirdiği eserlerle milli birlik ve beraberlik duygularına tercüman oldu.

15 Temmuz'un 10'uncu yılı dolayısıyla düzenlenen program, saat 23.45'te Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile devam etti. Saat 00.13'te ise İnegöl'deki tüm camilerden selalar yükseldi. İnegöl'de gün boyunca sürdürülen anma programlarıyla 15 Temmuz şehitlerinin aziz hatırası bir kez daha yaşatılırken, Türk Milletinin demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkma kararlılığı da 10'uncu yılında meydanlardan güçlü bir şekilde ifade edildi.