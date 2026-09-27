Anadolu'nun kırsal yaşam kültürünü ve geleneksel üretim biçimlerini 'yaşayan müze' anlayışıyla gelecek kuşaklara aktaran Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Avrupa Müze Akademisi tarafından 'Weiden Your Scope' ödülüne layık görüldü.

ANKARA (İGFA) - Anadolu'nun kırsal yaşam kültürünü, geleneksel üretim biçimlerini ve somut olmayan kültürel mirasını yaşatmayı amaçlayan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, uluslararası bir ödülün sahibi oldu.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, müzenin Avrupa Müze Akademisi (EMA) tarafından 'Weiden Your Scope' ödülü ile ödüllendirildiği duyuruldu.

Müzenin, Anadolu'nun geleneksel yaşam kültürünü 'yaşayan müze' anlayışıyla koruyarak gelecek kuşaklara aktardığı belirtildi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, paylaşımında Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ni tebrik ederek, müzenin Türkiye'nin kültürel mirasını uluslararası alanda temsil etmesinden duyulan memnuniyeti ifade etti.