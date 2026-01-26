Tofaş Spor Kulübü'nün 22-25 Ocak tarihleri Bursa'da düzenlediği Tofaş Spor Okulları Sömestr Kampı, sertifika töreniyle tamamlandı.

BURSA (İGFA) - Altyapısından yetiştirdiği oyuncularla Türk basketboluna katma değer yaratmaya devam eden Tofaş Spor Kulübü'nün Türkiye'nin dört bir yanında bulunan spor okulu temsilcilikleri, sömestr tatilinde bir kez daha Bursa'da bir araya geldi.

Kulübün 22-25 Ocak 2026 tarihleri arasında spor okulu öğrencileri için düzenlediği TOFAŞ Basketbol Sömestr Kampı V2, ara tatil döneminde hem eğitici, hem de renkli anlara sahne oldu. İzmir Buca, İzmir Bornova, Ankara Çankaya, Ankara Eryaman, Yalova, Diyarbakır ve Samsun Tofaş Spor Okulları'ndan katılım sağlayan toplamda 120 öğrenci, 4 gün boyunca Mustafa V. Koç Spor Tesisleri'nde antrenman yapma deneyimi yaşayarak Tofaş Spor Kulübü altyapı antrenörlerinden eğitim aldı.

TOFAŞ Spor Kulübü'nün Altyapı Teknik Koordinatörü Samir Seleskoviç ve Altyapı Teknik Koordinatör Yardımcısı Ömer Kahyaoğlu ile altyapı antrenörleri Oğuz Yaman, Abbas Bakırcı, Doğukan Urgancı, Sezgin Yurtsever ve Ege Burhan'nın gerçekleştirdiği antrenmanlarda yeteneklerini geliştirme şansı yakalayan spor okulu öğrencileri, imza gününde A Takım oyuncuları Tolga Geçim ve Yiğitcan Saybir ile bir araya gelerek, imza alıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

TOFAŞ Spor Kulübü A Takım Fizyoterapisti Recep Lokmaoğlu da kampta gençlerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı, öğrencilerin soruları yanıtladı. Gençler kampın son gününde ise maç yapma deneyimi yaşadı. Kamp süresi boyunca Hotel Gold Majesty'de konaklayan gençler, TOFAŞ Basketbol Takımı'nın Galatasaray MCT Technic ile oynadığı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi karşılaşmasını da salondan izleme şansı yakalarken, 4 günlük kamp çalışmaları sertifika töreni ve anı hediyelerinin takdimiyle son buldu.