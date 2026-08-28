Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un ulaşım altyapısını güçlendirecek yeni raylı sistem hattının temelinin 1 Eylül'de atılacağını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında 16,2 kilometrelik Trabzon Raylı Sistem Hattı'nın, şehrin yaşam, eğitim ve ulaşım noktalarını birbirine bağlayacağını belirtti.

16 istasyonla hizmet verecek

Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre hat, Akçaabat'taki Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ile Trabzon Havalimanı arasında hizmet verecek ve toplam 16 istasyon içerecek.

Günlük 87 binden fazla yolcuya hizmet vermesi öngörülen proje ile Trabzon'da kent içi ulaşımın daha hızlı, konforlu ve modern hale getirilmesi hedefleniyor.

'Şehirlerimizin ulaşım altyapısını güçlendiriyoruz' diyen Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin dört bir yanında ulaşım yatırımlarıyla vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ettiklerini vurguladı.