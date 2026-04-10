TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde; Trabzon Tiyatrolar Birliği ve Karadeniz Tiyatro Kooperatifi iş birliğiyle gerçekleştirilen 5. Uluslararası Tiyatro Festivali, 11 Nisan Cumartesi günü (yarın) başlıyor.

Festivalde, İtalya, Kazakistan, Gürcistan, Moldova ve Azerbaycan'dan tiyatro toplulukları sahne alacak. Ayrıca Samsun, Giresun ve Trabzon'dan yerel ekipler de festivale katılarak izleyicilere zengin bir program sunacak. Festival kapsamında oyunların yanı sıra söyleşiler, atölye çalışmaları ve konserler de düzenlenecek.

AÇILIŞ GÜNÜ RENKLİ GÖSTERİLERE SAHNE OLACAK

Festival, 11 Nisan'da saat 15.30'da Maraş Caddesi ile Meydan Parkı güzergahında gerçekleştirilecek kortej yürüyüşüyle başlayacak. Açılış programı ise saat 16.00'da Meydan Parkı'nda yapılacak.

Açılış kapsamında İtalya'dan Silense Tiyatrosu, 'Beyaz İşler' adlı oyunu sokak gösterisi olarak sahneleyecek. Saat 17.00'de ise Meydan Parkı'nda 'Eskimolar' grubunun konseri gerçekleştirilecek.

Festivalin ilk gününde ayrıca Kazakistan'dan 'Turkestan Musical Theater' ekibi, saat 20.00'de Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde 'Sheikh Sanan' adlı oyunu sahneleyecek. Günün finali ise saat 22.00'de aynı merkezde düzenlenecek açılış galasıyla yapılacak.

SANATSEVERLERİ ZENGİN İÇERİKLER BEKLİYOR

Sonraki günlerde yerli ve yabancı tiyatro topluluklarının sahneleyeceği oyunlarla devam edecek olan festival yalnızca tiyatro oyunlarıyla sınırlı kalmayacak; farklı etkinliklerle de sanatseverlere hitap edecek.

12 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Tufan Ünlü Sahnesi'nde, Türkiye Tiyatro Kooperatifleri Birliği tarafından 'Tiyatro Birliklerinin Sanatın Gelişimindeki Rolü' başlıklı söyleşi düzenlenecek. 19 Nisan Pazar günü saat 13.00'te Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde Hong Kong'dan William Wong'un 'Oyunculuk Tekniğinde Akrobasi' konulu atölyesi gerçekleştirilecek. 23 Nisan Perşembe günü ise aynı merkezde saat 14.00'te Fransa'dan Rabia Tlili Re, 'Metnin Sahneye Uyarlanması' başlıklı söyleşiyle sanatseverlerle buluşacak. Festival 25 Nisan'da sona erecek.