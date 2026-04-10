Bursa'da Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü heyeti, Polis Haftası kapsamında Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek emniyet mensuplarına teşekkür etti.

BURSA (İGFA) - 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, beraberindeki şube müdürleriyle birlikte Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek İlçe Emniyet Müdürü Serdar Makineci ile bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, emniyet teşkilatının toplumun huzur ve güvenliği için üstlendiği kritik rol vurgulandı.

Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim alabilmesi için emniyet teşkilatının büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek, 'Gece gündüz demeden görev yapan tüm emniyet mensuplarımıza minnettarız. Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyoruz' dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Serdar Makineci ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, eğitim camiasına teşekkür etti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.