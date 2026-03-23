Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği TRAMAR, Ramazan ayında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Büyükşehir'in bünyesindeki TRAMAR'DAN 31 bini aşkın kişi alışveriş yaparken, kırmızı et satışları 66 tonu geçti.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği TRAMAR, Ramazan ayında yoğun ilgi görerek dikkat çeken rakamlara ulaştı.

Vatandaşların temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla erişebilmesi amacıyla 15 Kasım 2024'te hizmete açılan sosyal market, özellikle kırmızı et satışlarıyla öne çıktı.

Ramazan ayı boyunca TRAMAR'dan alışveriş yapan kişi sayısı 31 bin 303'e ulaşırken, toplamda 66 bin 56 kilogram kırmızı et satışı gerçekleştirildi.

Piyasaya kıyasla ortalama yüzde 30 daha uygun fiyat politikasıyla hizmet veren TRAMAR'da, sadece et değil birçok temel gıda ürünü de indirimli olarak raflarda yer alıyor.

Et ve et ürünlerinde yüzde 30, süt ve süt ürünlerinde yüzde 15, yağda yüzde 20, çayda yüzde 10, zeytinde yüzde 15, unlu mamullerde yüzde 35, sürülebilir krema ve balda ise yüzde 20 oranında indirim uygulanıyor.

Pazar günleri kapalı olan TRAMAR, haftanın altı günü 10.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam ediyor.