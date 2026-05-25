Kayseri Melikgazi Belediyesi tarafından her ayın dördüncü pazar günü düzenlenen ve açıldığı günden bu yana ilçede vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen Melikgazi Antika Pazarı meraklıları ile buluştu.

KAYSERİ (İGFA) - Hunat Mahallesi'nde bulunan Sanat Melikgazi'nin önündeki Dedeman Parkı'nda açılan Antika Pazarı hakkında bilgi veren Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi Belediyesi olarak yapmış olduğumuz etkinliklerle ilçe sakinlerini sergiler, şiir dinletileri, tiyatro, söyleşi, konser ve sinemayla buluşturmaya devam ediyoruz. Antikacılarımız farklı dönemlere ait değerli eşyaları, ürünleri sergileyerek ziyaretçilere nostaljik bir alışveriş deneyimi sunuyor. Antika pazarımızda antika kültürünü yaşatma fırsatı buluyoruz' dedi.

Pazardaki esnaf ve vatandaşlar da bu güzel imkanı kendilerine sağlayan Başkan Palancıoğlu'na teşekkür ettiler.