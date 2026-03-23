Ordu Büyükşehir Belediyesi OSKİ Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelerde içme suyu sorununu çözmek amacıyla sondaj çalışmalarını hızlandırdı.

ORDU (İGFA) - İçme suyu bulunmayan yerleşim alanlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, teknik ekipler tarafından hazırlanan jeofizik raporlar doğrultusunda su tespit edilen noktalarda sondaj kuyuları açılıyor.

Yapılan çalışmalarla son 7 yılda toplam 33 sondaj tamamlanarak çok sayıda mahalle içme suyuna kavuşturuldu.

İÇME SUYU OLMAYAN MAHALLE SAYISI AZALIYOR

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in göreve başlamasının ardından içme suyu bulunmayan mahalle sayısında önemli bir azalma yaşandı. Sondaj çalışmalarıyla elde edilen yeni su kaynakları, mevcut şebekelere entegre edilerek kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara ulaştırılıyor.

ÇALIŞMALAR SÜRECEK

OSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından teknik değerlendirmeler doğrultusunda belirlenen bölgelerde sondaj çalışmalarının da önümüzdeki günlerde devam etmesi planlanıyor. Çalışmaların, içme suyu ihtiyacı bulunan tüm mahallelere ulaşıncaya kadar sürdürülecek.