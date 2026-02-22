Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler, Ramazan coşkusunun şehrin dört bir yanında hissedilmesini sağlıyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri, mübarek ayın manevi atmosferini ve coşkusunu şehrin dört bir yanına taşıyor.

Pazarkapı'daki etkinlik çadırında her akşam 19.00-20.00 saatleri arasında yapılan çocuk etkinlikleri, minikler ve ailelerinden yoğun ilgi görüyor.

Hacivat-Karagöz gösterileri, yüz boyama etkinlikleri ve pamuk şeker ikramı ile minikler doyasıya eğleniyor. Çocuk programlarının ardından sahne tasavvuf müziği konserlerine ve Ramazan sohbetlerine bırakılıyor.

Dün akşam sahne alan Tasavvuf Müziği sanatçısı Ubeydullah Sezikli'nin konseri, dinleyicilerden büyük beğeni topladı ve etkinlik alanında manevi atmosferi zirveye taşıdı. Her akşam teravih namazı öncesinde Hanife Hatun Camii'nde, alanında tanınmış hafızların gerçekleştirdiği Kur'an-ı Kerim tilavetleri de vatandaşların yoğun katılımıyla icra ediliyor.

İLÇE BULUŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerde düzenlediği 4-12 yaş grubuna yönelik 'Tekne Orucu' etkinlikleri ve iftar buluşmaları da sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Başkan Genç; hasta, yaşlı ve engelli bireyleri, gazileri ve şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek gönül alıyor.

Başkan Genç, Ramazan ayı boyunca sürecek etkinliklerle, şehir genelinde birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını pekiştirmeyi hedeflediklerini belirterek, 'Bu müstesna ve mübarek ayı hemşehrilerimizle birlikte en güzel şekilde yaşamayı arzuluyoruz. Ramazan-ı Şerif'in, paylaşmanın, dayanışmanın ve birlik beraberliğimizin pekişmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum' dedi.

BAŞKAN GENÇ PROGRAMA KONUK OLACAK

Pazarkapı'daki etkinlik çadırında tervih namazı sonrasında düzenlenen Ramazan Sohbetleri programı da büyük ilgi görüyor.

Programın Pazartesi günkü konukları, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek olacak. 'Trabzon'da Ramazan' konulu programın moderatörlüğünü Yusuf Muratoğulları üstlenecek.