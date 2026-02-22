Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, geçtiğimiz günlerde Atapark Mahallesi'nde açılışı yapılan Âşıklar Kıraathanesi'nde düzenlenen âşık buluşmasına katıldı. İftarın ardından düzenlenen programda âşık atışmaları vatandaşlara keyifli bir ramazan akşamı yaşattı.

ANKARA (İGFA) - Türk Halk Müziği Sanatçısı Yıldırım Budak'ın da yer aldığı gecede; İsmail Aladağlı, Mustafa Aydın, Muhlis Denizer, Paşa Susanoğlu, Âşık Kul Nuri ile Beyzade Aslan sazları ve sözleriyle vatandaşlara unutulmaz bir ramazan akşamı yaşattı. Yıldırım Budak ise seslendirdiği uzun havalarla dinleyenleri mest etti.

Programın sonuna kadar etkinliği takip eden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, tüm âşıkların icralarına alkışlarla eşlik ederek geleneksel kültüre verdiği önemi bir kez daha gösterdi. Keçiören Belediyesi, geleneksel ramazan ruhunu yaşatan ve halk kültürünü ortaya çıkaran birbirinden keyifli etkinliklere önümüzdeki günlerde de devam edecek.

ÂŞIKLIK GELENEĞİ KEÇİÖREN'DE YAŞATILIYOR

Keçiören Belediyesi tarafından hayata geçirilen Âşıklar Kıraathanesi, Atapark Mahallesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş Parkı içerisinde Anadolu'nun köklü kültürünü yaşatmak ve âşıklık geleneğini gelecek nesillere aktarmak amacıyla hizmete açıldı. Başkan Özarslan, bu mekânla birlikte âşıklara sanatlarını icra edebilecekleri kalıcı bir alan kazandırmış oldu.