Manisa Büyükşehir Belediyesi, acil müdahale gerektirmeyen hastalar için sunduğu ücretsiz hasta nakil ambulansı hizmetini, hayırseverlerin desteğiyle güçlendiriyor. Yeni hibe edilen araçlarla filosunu 3'e çıkaran Büyükşehir, 2026 yılında 17 ilçede daha hızlı ve nitelikli hizmet vermeyi hedefliyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda sağlık alanındaki yatırımlarına devam ediyor.

Özellikle hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşların evden hastaneye, hastaneden eve güvenli bir şekilde taşınmasını sağlayan hasta nakil ambulansı hizmeti, yeni araçların katılımıyla daha geniş bir kitleye ulaşıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun öncülüğünde yürütülen çalışmalar, 17 ilçede vatandaşların yaşamını kolaylaştıran örnek bir model sergiliyor.

2026 HEDEFİ: DAHA HIZLI VE KAPSAMLI HİZMET

Hizmetin kapsamı hakkında bilgi veren Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Müştak Aydın, 2025 yılında tek bir ambulansla 1.280 nakil gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Aydın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 'Hayırsever vatandaşlarımızın bağışlarıyla araç sayımızı 3'e çıkardık. Başkanımız Besim Dutlulu'nun vizyonuyla 2026 yılında genişleyen filomuz sayesinde hizmet kapasitemizi ve kalitemizi çok daha yukarı taşıyacağız. Vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler bizleri mutlu ediyor.