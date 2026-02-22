Karabağlar Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Gelenekselden Günümüze Dokunuşlar: İzmir'den Tokat'a' adlı karma sergi, sanatseverlerle buluştu. Sanatçılar Emel Ardahanlı, Esengül Gökmen ve Figen Kahya öncülüğünde hazırlanan sergide geleneksel el sanatlarının seçkin örnekleri yer aldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Karabağlar'daki karma serginin açılışında konuşan Meclis Üyesi Rahile Yeni, sanatın insan yaşamındaki anlam arayışına dikkat çekti. Bilimsel araştırmaların sanatla uğraşan bireylerin zihinsel ve ruhsal açıdan daha olumlu etkiler taşıdığını ortaya koyduğunu belirten Yeni, sanatın yalnızca estetik bir üretim alanı değil, aynı zamanda insanın varoluşunu anlamlandırma biçimi olduğunu vurguladı.

Bir sanatçının en büyük isteğinin dünyada bir iz bırakmak olduğunu ifade eden Yeni, 'Kültürü ve sanatı geleceğe taşımak da hepimizin, özellikle yerel yönetimlerin sorumluluğudur' ifadelerini kullandı. Karabağlar Belediyesi'nin sanata verdiği desteğin önemli olduğunu vurgulayan Yeni, emeği geçen sanatçılara ve organizasyon ekibine teşekkür etti.

'YAZMACILIK BİR KÜLTÜREL HAFIZADIR'

Sanatçı Emel Ardahanlı ise Tokat'ın yazmacılık geleneğine dikkat çekerek, 'Tokat yazmacılığın ana vatanıdır. Bir dönem çok sayıda baskıhane ve atölye vardı. Ancak zamanla bu gelenek kaybolmaya yüz tuttu' diye konuştu.

Yazmacılığın yalnızca bir el sanatı olmadığını dile getiren Ardahanlı, 'Bu sanat aslında bir kültürel hafızadır. Doğal boyalarla yaptığımız her baskı, geçmişten bir izi bugüne taşıyor' dedi. Sergideki eserlerin baskılarını kendisinin yaptığını, işlemelerin ise diğer sanatçılar tarafından gerçekleştirildiğini belirten Ardahanlı, amaçlarının unutulmaya yüz tutmuş bu geleneği yeniden yaşatmak olduğunu ifade etti.

Açılışın ardından sanatçılar, ziyaretçilere canlı baskı tekniğiyle uygulamalı çalışmalar yaptı. Katılımcılar, geleneksel üretim sürecini yakından izleme ve yazmacılığın inceliklerini yerinde görme fırsatı buldu.

Bu arada sergiyi ayrıca CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan da ziyaret etti. Başkan Helil Kınay ile birlikte sergi alanını gezen Arslan, sanatçılar ile bir araya gelerek geleneksel el sanatlarıyla hazırlanan eserler hakkında bilgi aldı, emeği geçenlere teşekkür etti.