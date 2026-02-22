Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak amacıyla kent merkezinde ve ilçelerdeki iftar programlarına devam ediyor. Gölmarmara'da düzenlenen iftar programında 2 bin kişi Büyükşehir'in iftar sofrasında buluştu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da orucunu Gölmarmara halkı ile açtı.

MANİSA (İGFA) - Düzenlenen iftar programına, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Ata Temiz, Ulaş Aydın, daire başkanları, CHP Gölmarmara İlçe Başkanı Hayati Uyar ve ilçe yönetimi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Gölmarmara'da kurulan iftar sofrasında masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet eden Başkan Besim Dutlulu, Ramazan'ın yalnızca bir ay değil; paylaşmanın, hatırlamanın ve kalpleri birleştirmenin zamanı olduğunu vurguladı. Aynı sofrada buluşmanın, aynı duaya 'amin' demenin Manisa'nın ortak ruhunu güçlendirdiğini belirten Dutlulu, 'Bereketin, dayanışmanın ve kardeşliğin her mahallede hissedildiği bir Manisa için çalışıyoruz' dedi.





Gölmarmara Kapalı Pazaryerini dolduran vatandaşlar, ezanın okunmasıyla birlikte oruçlarını hep birlikte açtı. Açılan oruçlar sadece sofraları değil, gönülleri de birleştirdi. İftar sonrasında, Hacivat ve Karagöz, Orta Oyunu, her yaştan Gölmarmaralı'ya keyifli anlar yaşattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan boyunca kent genelinde iftar sofraları kurmaya ve çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edecek.