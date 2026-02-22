Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İzmir'de yaşayan hemşehrileriyle iftar sofrasında buluştu. İzmir ile Balıkesir arasında çok güçlü bir bağın olduğunu söyleyen Akın, 16 Mayıs Kuvayımilliye ruhuna dikkat çekti.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın, İzmir Balıkesirliler Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin Geleneksel iftar programına katıldı.

İzmir'de düzenlenen iftar programına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın'ın yanı sıra CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Balıkesirliler Derneği Onursal Başkanı Mehmet Çalışkan, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, davetliler ve basın mensupları katıldı.

Geniş bir katılımla gerçekleşen iftar programında herkesle tek tek tokalaşan Akın, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

'GÖNLÜ MEMLEKET SEVDASIYLA ATAN İNSANLARIZ'

Kırgınlıkların geride bırakıldığı, muhabbetin çoğaldığı, ihtiyaç sahiplerinin gözetildiği Ramazan ayında birlik ve beraberliğin pekişmesini temenni eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İzmir ile Balıkesir arasında çok güçlü bir bağ olduğunu söyledi.

'Bizi birleştiren sadece coğrafi bir yakınlık değil' diyen Akın, '15 Mayıs'ta İzmir işgal edildikten bir gün sonra 16 Mayıs'ta Balıkesir'de başlayan Kuvayımilliye mücadelesi ise bizi birleştiren en anlamlı konudur. Yani biz milli birliğe ve beraberliğe inanan, memleket sevdasıyla gönlü bir atan insanlarız. Bugün de o günkü azim, kararlılık ve mücadele ruhuyla şehirlerimiz için çalışıyoruz İzmir'de yaklaşık 200 bin Balıkesirli yaşıyor. Hemşehrilerimiz hayatlarını İzmir'de sürdürüyor. Burada kazanıyor, burada yaşıyor, burada okuyor, burada çocuklarını büyütüyor. Gönülleri de Balıkesir'de atıyor. Ama şunu açık açık söyleyeyim; İnanın, 1 milyon 300 binin üzerinde gönlü Balıkesir'de atan ama Balıkesir dışında yaşayan hemşehrilerim var. Onların hepsine selamlar, sevgiler gönderiyoruz.' dedi.