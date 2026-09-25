Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı Destek Merkezi (YADEM), yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımını destekleyen etkinliklerini sürdürüyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir YADEM büyükleri, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde spor ve hareket dolu bir programda buluştu. Yürüyüş ve ısınma hareketleriyle başlayan etkinlik, basketbol, voleybol ve badminton aktiviteleriyle devam etti.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen programda YADEM büyükleri Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde bir araya geldi.

YÜRÜYÜŞLE BAŞLADILAR

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen program, yürüyüşün ardından yapılan ısınma hareketleriyle devam etti. Büyükler, açık havada hareket ederek güne sporla başladı.

SPORLA DEVAM ETTİ

Etkinliğin devamında katılımcılar basketbol, voleybol ve badminton oynayarak keyifli vakit geçirdi. Hareketliliğin ve sporun ön plana çıktığı program, Karaman Park'ta yenilen öğle yemeğiyle son buldu.