Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği iş birliğiyle bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Gitar Festivali, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde kapılarını açtı.

ANTALYA (İGFA) - Sanat yönetmenliğini klasik gitarın değerli virtüözlerinden Ahmet Kanneci'nin üstlendiği Antalya'daki festivalin açılış gecesinde, Kanneci'nin öğrencisi olarak başladığı müzik yolculuğunu uluslararası yarışmalarda elde ettiği birinciliklerle sürdüren klasik gitarist ve akademisyen Eren Süalp sahne aldı. Ayrıca ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği bünyesinde eğitim gören öğrenciler, gerçekleştirdikleri dans gösterisiyle geceye renk kattı.

Uluslararası Antalya Gitar Festivali'nin 15'inci yılını birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Muratpaşa Belediye Başkan Vekili Canan Keleş açılış konuşmasında, 'Uluslararası Antalya Gitar Festivali'mizin 15'incisini hayata geçirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Gitarın evrensel diliyle farklı ülkelerden ve farklı kültürlerden sanatçıları Antalya'da buluşturan festivalimiz, on beş yıldır kentimizin sanat hayatına önemli değerler katıyor. İnanıyoruz ki sanat, onu yaşatan insanların emeğiyle büyür ve kuşaktan kuşağa aktarılan büyük bir değere dönüşür.' dedi.

'SANAT, YAPAY ZEKANIN EN BÜYÜK RAKİBİ'

ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği Başkanı Yıldırım Şimşek ise sanatın ve gençlerin desteklenmesinin önemine dikkat çektiği konuşmasında ise 'Yapay zekayı en önemli sanat geçecek. Sanat, yapay zekanın en büyük rakibi. O yüzden sizleri burada görmekten, yapay zekayı evde bırakıp cep telefonunuzla da vedalaşıp burada olmanızdan dolayı çok teşekkür ederim. Sanata daha çok değer verelim. Gençlerimize daha çok değer verelim, geleceğimize yatırım yapmaya devam edelim.' diye konuştu.

DÜNYACA ÜNLÜ GİTARİSTLER ANTALYA'DA

Festivalin ikinci gecesinde klasik gitara 7 yaşında başlayıp henüz 14 yaşındayken profesyonel eğitimini tamamlayan, uluslararası yarışmalarda art arda birincilikler elde eden Fransız klasik gitarist Edith Pageaud sanatseverlerle buluşacak.

Festivalin final gecesinde ise yine klasik gitara 7 yaşında başlayan ve 12 yaşından itibaren verdiği konserlerle dikkatleri üzerine çeken, Andres Segovia, Ciudad de Coria ve Francisco Tarrega gibi prestijli uluslararası yarışmalarda birincilikler elde eden, İspanyol klasik gitar geleneğinin önemli temsilcilerinden David Martinez Garcia sahne alacak.

Üç gün boyunca devam edecek festival kapsamındaki konserler, her gün saat 20.00'de Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.