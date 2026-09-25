Geleneksel tariflerden modern tabaklara uzanan geniş kullanım alanıyla pirinç; ana öğünlerden atıştırmalıklara ve tatlılara kadar farklı tariflere kolayca uyum sağlıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Türk mutfağında pilavla özdeşleşen pirinç, değişen beslenme alışkanlıklarıyla birlikte daha farklı biçimlerde değerlendiriliyor. Nötr tadı ve farklı malzemelerle kolayca uyum sağlayan yapısı sayesinde pirinç, geleneksel yemeklerin yanı sıra modern tek tabak öğünlerde, pratik tariflerde ve yaratıcı sunumlarda da kendine yer buluyor.

FARKLI PİRİNÇ ÇEŞİTLERİ, FARKLI TARİFLERE UYUM SAĞLIYOR

Pirinç çeşitleri; tane boyutu, doku, aroma, yapışkanlık ve pişirme özellikleri bakımından birbirinden ayrılıyor. California Rice Commission'ın paylaştığı bilgilere göre California'da bu özellikleri birbirinden farklı yaklaşık 40 pirinç çeşidi yetiştiriliyor. Bölgenin öne çıkan çeşitlerinden California Calrose pirinci, yumuşak ve hafif yapışkan yapısıyla öne çıkan orta taneli bir çeşit.

California Calrose pirinci, yapısı sayesinde hem klasik Türk mutfağı tariflerinde hem de çağdaş sunumlarda değerlendirilebiliyor. Pilav, dolma, zeytinyağlılar ve sütlaç gibi tanıdık lezzetlerin yanı sıra salatalar, sebzeli kaseler ve fırın tariflerinde de kullanılabiliyor.

GÜNLÜK BESLENMEDE ÇOK YÖNLÜ BİR SEÇENEK

Pirinç, karbonhidrat içeriğiyle günlük enerji ihtiyacına katkı sağlayan temel tahıllardan biri. Öğünün içeriğine ve porsiyonuna göre sebze, baklagil, et, tavuk, balık ya da yoğurt gibi farklı besinlerle bir araya getirilerek dengeli tabakların bir parçası haline getirilebiliyor.

Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger, pirincin kontrollü miktarlarda tüketildiğinde sağlıklı ve dengeli beslenmenin bir parçası olabileceğini belirtiyor:

'Pirinç, sanılanın aksine kontrollü miktarlarda tüketildiğinde sağlıklı ve besleyici bir besindir. Küçükten büyüğe her yaş grubunun keyifle tüketebileceği pirinç, iyi bir karbonhidrat kaynağıdır. Karbonhidratların günlük enerji ihtiyacımızın karşılanmasında önemli bir yere sahip olduğu düşünüldüğünde, pirinç dengeli öğünlerde değerlendirilebilecek önemli bir seçenektir.'



İPEK AĞACA ÖZGER'DEN PRATİK BİR TARİF: ANTİOKSİDAN DEPOSU CEVİZLİ PİLAV

California Calrose pirinci ve California cevizini bir araya getiren bu tarif, renkli ve farklı bir pilav alternatifi sunuyor.

Malzemeler:

1 su bardağı California Calrose pirinci

1 çay bardağı haşlanmış pancar

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1,5 su bardağı sıcak su

1/2 çay bardağı iri kırılmış California cevizi

Limon kabuğu rendesi (isteğe bağlı)

Baharatlar (Tuz, Karabiber)

Yapılışı:

Pirinçleri ılık suda 15 dakika bekletin, yıkayıp süzün.

Zeytinyağında pirinci 2-3 dakika kavurun.

Pancar suyunu pilava ekleyip karıştırın.

Baharatları ekleyip kısık ateşte pişirin.

Su neredeyse tamamen emilene kadar yaklaşık 12-15 dakika kısık ateşte pişirin. Pişirmenin son 3-4 dakikasında California cevizlerini ekleyin.

5 dakika dinlendirip servis edin.