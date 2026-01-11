Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in talimatlarıyla, TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülen kanalizasyon hatlarının yağmursuyu hatlarından ayrıştırılması çalışmaları devam ediyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ), Zağnos ve Tabakhane derelerinde başlattığı altyapı yatırımlarını genişleterek sürdürüyor.

Çukurçayır ve Gölçayır mahallelerinde yapımı tamamlanan bin 300 metrelik yeni kolektör hattının ardından, Aydınlıkevler ve Soğuksu mahallelerinde de başlatılan kanalizasyon hattı çalışmaları devam ediyor.

Ortahisar ilçesi genelinde 17 mahallede yapılacak çalışmalarda toplam 27 bin metre uzunluğunda kanalizasyon hattı imal edilecek.

ATIK SULAR SİSTEME ALINIYOR

Yapılan çalışmalarla birlikte, kanalizasyon hattı dışında kalan atık suların ana kanalizasyon sistemine dahil edilmesi hedefleniyor. Aydınlıkevler ve Soğuksu mahallelerinde yürütülen imalatlarla, özellikle yoğun yerleşim alanlarında yaşanan altyapı kaynaklı çevre sorunlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Yeni hatların tamamlanmasıyla birlikte, bölgede çevre kirliliğine sebep olan problemler büyük ölçüde ortadan kaldırılmış olacak.

GENEL MÜDÜR YERİNDE İNCELEDİ

Çalışma alanlarında incelemelerde bulunan TİSKİ Genel Müdürü İbrahim Kul, 'Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç'in talimatlarıyla başlattığımız kanalizasyon-yağmursuyu ayrıştırma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ortahisar'da yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında şimdiye kadar Çukurçayır, Gölçayır mahallelerimizde kanalizasyon kolektör hattını yaptık. Şimdi de Aydınlıkevlerve Soğuksu mahallelerimizde kanalizasyon hatlarımızı yeniliyor, eksik olan bölgeleri sisteme dahil ediyoruz' dedi.

17 MAHALLE 27 BİN METRE

Genel Müdür Kul sözlerine şöyle devam etti: 'Boztepe, 2 Nolu Bostancı, Çamoba, Beştaş, Kutlugün, Çimenli, Pelitli, 3 Nolu Erdoğdu, Yalıncak, Çilekli, Kavala ve Yeşilköy mahallelerinde de çalışmalar yürütülecek. 2 yıl içerisinde tamamlamayı planladığımız işler kapsamında; 17 mahallede 27 bin metre uzunluğunda hat inşa etmiş olacağız. Böylece hem çevresel riskler ortadan kaldırılacak hem de mahalle sakinlerinin yaşam kalitesi önemli ölçüde artırılacak. Çalışma süresince yaşanabilecek geçici ulaşım aksaklıklarına karşı kıymetli hemşerilerimizden anlayış bekliyoruz.'