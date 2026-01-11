Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde Altınordu Eskipazar'ı modern bir spor merkezi haline getirecek yarı olimpik yüzme havuzu ve çok amaçlı spor salonu inşaatı yükseliyor.

ORDU (İGFA) - Daha önce 22 dönümlük alanı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tahsis ederek atletizm pisti ve futbol sahalarının ilçeye kazandırılmasını sağlayan Başkan Güler öncülüğünde bu kez alana yüzme ve salon sporlarını kapsayan önemli bir yatırım kazandırılıyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Eskipazar Spor Kompleksi sporcuların, gençlerin ve vatandaşların yoğun ilgi göstereceği, bölgenin sosyal ve sportif cazibesini artıran önemli bir merkez haline gelecek.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen proje doğrultusunda sahada hummalı bir çalışma yürütülüyor. Kolon imalatı ve dolgu çalışmalarının devam ettiği projede yapı, adım adım yükseliyor.

YÜZME VE SALON SPORLARI İÇİN MODERN TESİS

Şehirde yüzme sporunun yaygınlaştırılması hedefiyle inşa edilecek yarı olimpik yüzme havuzu, toplam 950 metrekare taban alanına sahip olacak. Tesis; 315 metrekarelik idari alan ve 635 metrekarelik havuz bölümünden oluşacak. 25 metre uzunluğunda ve 140 santimetre derinliğinde tasarlanan havuz, sporculara modern ve güvenli bir ortamda hizmet verecek.

Kompleksin bir diğer önemli bölümü olan çok amaçlı spor salonu inşa edilecek. Modern mimarisi ve işlevsel yapısıyla dikkat çekecek tesisin içerisinde çok amaçlı spor alanı, giyinme odaları, revir, çamaşır odası, duş alanları, sauna, mutfak ve yemekhane ile sporcuların konaklayabileceği, banyolu ve toplam 10 kişilik 5 oda yer alacak.