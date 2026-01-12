Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve yapım ile uygulama süreçleri tamamlanan yatırımlar, Seydikemer'de düzenlenecek toplu açılış töreniyle hizmete alınacak. Farklı ilçelerde hayata geçirilen sosyal, tarımsal, çevresel ve enerji yatırımları, vatandaşların kullanımına sunulacak.

MUĞLA (İGFA) - Toplu açılış kapsamında hizmete alınacak tesislerden Seydikemer Gündüz Bakımevi, çocukların güvenli ve nitelikli bir ortamda bakım ve gelişimini desteklerken, ailelerin özellikle çalışma hayatına katılımını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Dalaman Kadın Yaşam ve Kısa Mola Merkezi ise kadınlara yönelik sosyal destek, danışmanlık ve kısa süreli dinlenme imkânı sunarak, kadınların günlük yaşamda karşılaştıkları yükü hafifletmeyi hedefliyor. Kısa Mola Merkezi ise engelli vatandaşların çeşitli etkinliklerle keyifli ve verimli zaman geçirmesini sağlarken, ailelerine de mola imkânı sunacak.

ÜRETİCİYE DESTEK, KIRSALA KATKI

Kırsal kalkınma ve üretici destekleri kapsamında yürütülen çalışmalar da tamamlanarak uygulamaya alındı. Süt soğutma tankı desteklemesi, hayvansal üretimde ürün kalitesinin korunmasına ve ekonomik kayıpların önlenmesine katkı sağlarken, balık yemi desteklemesi su ürünleri yetiştiriciliğinde üretim maliyetlerini azaltmayı amaçlıyor. Ayrıca Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde toplam 175 üreticiye 18 bin 525 adet ceviz ve zeytin fidanı dağıtılarak, uzun vadede katma değeri yüksek tarımsal üretimin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

ÇEVRE VE ENERJİ ODAKLI YATIRIMLAR

Çevre ve sürdürülebilirlik alanında hayata geçirilen yatırımlar arasında yer alan Fethiye Karaçulha Toptancı Hali Güneş Enerjisi Santrali (GES), yenilenebilir enerji kullanımıyla çevresel etkiyi azaltmayı ve belediye hizmetlerinde enerji verimliliğini artırmayı amaçlıyor. Ortaca Katı Atık Aktarma İstasyonu ise atıkların daha düzenli ve etkin bir şekilde taşınmasını sağlayarak çevre yönetiminde önemli bir altyapı ihtiyacını karşılıyor.

GÜNDÜZ BAKIMEVLERİNİN SAYISI İL GENELİNDE ARTIRIYOR

Öte yandan Ula'da yapılacak Ula Emin Eller Gündüz Bakımevi Temel Atma Töreni ile ilçeye çocukların güvenle eğitim alacakları bir tesis kazandırılacak. Bu tesis ile Muğla genelinde Emin Eller Gündüz Bakımevlerinin sayısı 8'e yükselecek.

YOL, KALDIRIM VE SANAT YAPILARI TAMAMLANDI

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 yılları arasında yol, kaldırım ve sanat yapıları kapsamında Muğla genelinde yürüttüğü çalışmaları tamamladı. Bu kapsamda, 2025 yılı içerisinde 2 milyar 86 milyon TL yatırım ile 236 bin 800 metre yeni yol yapımı ile 440 bin metre yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi.

Yapımı tamamlanan çalışmalar, düzenlenecek toplu açılış töreniyle kamuoyuna tanıtılacak.