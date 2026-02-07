Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Beşikdüzü ilçesinde 3 adet park yapacak. Başkan Ahmet Metin Genç, bütün ilçelerde sosyal donatı alanlarını artıracaklarını söyledi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Beşikdüzü Belediyesi arasında 'Muhtelif Mahallerde Park - Spor Sahası Yapımı ve Park Yenilemeye Yönelik İş Birliği Protokolü' imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Beşikdüzü Belediye Başkanı Cahit Erdem tarafından imzalanan protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından Beşikdüzü'ne 3 adet yeni park kazandırılacak. Başkan Genç, projenin ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, 'Göreve geldiğimiz andan itibaren sadece Ortahisar'da değil şehrimizin bütün ilçelerinde halkımızın yaşam standardını yükseltmeyi, sosyal donatı alanlarını güçlendirmeyi ve artırmayı önemli bir hedef olarak belirledik. Bu hedef doğrultusunda büyük bir gayretin içerisindeyiz. Şimdi de güzel Beşikdüzü'müz için protokol imzaladık. İlçemizde 3 tane yeni park yapacağız. Beşikdüzü Belediyemiz ile bu manada güzel bir iş birliği oluşturduk. İlçemize hayırlı olsun inşallah' dedi.

ERDEM TEŞEKKÜR ETTİ

Beşikdüzü Belediye Başkanı Cahit Erdem ise, 'Beşikdüzü'müz için güzel bir protokole imza attık. Belediyemize ait arsalar üzerine Büyükşehir Belediyemiz 3 yeni park yapacak. İlçemizdeki sosyal alanları çoğaltmak ve her yaştan vatandaşımızın bu yöndeki ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımız sürecek. Destekleri nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç ve çalışma arkadaşlarına Beşikdüzü halkı adına teşekkür ediyorum' diye konuştu.