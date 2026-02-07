Mersin Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Mersin Kent Konseyi, 6 Şubat Yaşam Derneği ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğinde, 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan psikolojik etkiler ve iyileşme sürecinin ele alındığı 'Unutmadan Devam Etmek: Afet Sonrası Psikolojik İyileşme ve Toplumsal Dayanışma' başlıklı panel gerçekleştirildi.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Nikah ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen panele, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, ilgili daire başkanları ve personeli, Mersin Kent Konseyi yetkilileri, 6 Şubat depremi mağdurları ve ailelerinin yanı sıra ilgili sivil toplum kuruluşları katılım sağladı. Moderatörlüğünü Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Dr. Kemal Zorlu gerçekleştirdiği panelde; MEÜ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Ali Gizir, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Mersin Şubesi Başkanı Psikolojik Danışman Barış Güçlü ve Travma ve Afet Ruh Sağlığı Çalışmaları Derneği'nden (TARDE) Psikolog Ece Önder konuşmacı olarak yer aldı.

Panel kapsamında; Prof. Dr. Cem Ali Gizir, 'Afetler Odağında Psikolojik Travma, Yas ve Psikolojik Sağlamlık', Psikolojik Danışman Barış Güçlü, 'Afet Sonrası Psikososyal Destek', Psikolog Ece Önder ise '6 Şubat'ın Ardından: Toplumsal Hafıza, Sahadan Dersler ve Dayanışma' başlıkları altında sunumlar gerçekleştirdi. Uzman isimler, afet sonrası bireylerin ve toplumun yaşadığı psikolojik süreçler, travmayla baş etme yöntemleri, iyileşme sürecinde dayanışmanın önemi ve ruh sağlığı destek mekanizmaları üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Katılımcılar, karşılıklı soru cevabın ardından AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda Mersin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Hacı Mehmet Acar'ın hazırladığı '6 Şubat: Zamanın Kırıldığı An' adlı grafik tasarım sergisini gezdi.

Gökayaz: 'Mersin, toplumsal dayanışmanın iyi bir örneğini verdi'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, konuşmasına 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarak başladı. Gökayaz, deprem haberini alır almaz Mersin Büyükşehir'in bütün ekipleriyle ilk olarak deprem bölgesine ulaşarak arama kurtarma çalışmalarına katıldığını ve daha sonrasında sosyal çalışmalarla da bu bölgeye destek olmaya devam ettiklerini kaydederek, 'Deprem bölgesine yönelik olarak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in bir daveti oldu. Tüm kentin bu konuda istekli olduğunu ve burada en iyi şartlarda hizmet alacaklarına dair bir davetti bu. Akabinde birçok vatandaşımız Mersin'e doğru geldi. Yüz binleri bulan depremzede vatandaşımız birçok ile gittiği gibi Mersin'e de geldiler. Burada yakınlarına, akrabalarına, kamu kurumlarının sağladığı barınma alanlarına yerleştiler. İlk etapta bütün ihtiyaçları, hem belediyemiz hem ilçe belediyeleri ve kamu kurumları tarafından en iyi şekilde sağlanmasına gayret edildi. Uzun süre bu şekilde bir çalışma yürütüldü' dedi.

Depremin fiziksel boyutunun ardından yaraların sarılması anlamında da çok ciddi çalışmalar yapıldığını kaydeden Gökayaz, 'Mersin bu açıdan ciddi bir ev sahipliği yaptı. Toplumsal dayanışmanın iyi bir örneğini verdi. Umarım tekrar böyle bir felaket yaşamayız. Bu süreçte toplumsal dayanışma çok büyük bir öneme sahip. Bu esnada bütün kentimiz, bütün vatandaşlarımız inanılmaz bir duyarlılığa sahipti. Çağrı merkezlerimiz vatandaşlarımızın yardım etme talepleriyle, gönüllü olma talepleriyle ilgili olarak çok ciddi çağrılar aldı. Yardım etmek isteyenler yardıma o esnada ihtiyacı olan kişilerle buluşturularak böyle bir organizasyonu yapmaya gayret ettik' diye konuştu. Gökayaz, düzenlenen panelle deprem felaketini yaşayan depremzedelere ve aileleriyle bir araya gelerek toplumsal dayanışmayı güçlendirdiklerini söyledi. Gökayaz, 'Alanında uzman olan akademisyenlerimiz bizimle beraberler. Onların fikirlerinden kendimize yeni yollar edinmiş olacağız' ifadelerine yer verdi.

Dr. Zorlu: 'Bu panel ile hem depremde yitirdiklerimiz anmak hem de toplumsal dayanışma konusunda konuşmak istiyoruz'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Dr. Kemal Zorlu, 6 Şubat depremlerinin tüm Türkiye'yi derinden etkilediği belirterek, 'Maddi zararlar zamanla telafi edilebilir, yıkılan şehirler ve evler yeniden inşa edilebilir ama kaybedilen canların yerine gelmesi mümkün değil. Bu depremlerde 53 bin 537 yurttaşımızın hayatını kaybettiği kayıtlara geçti. Depremler, can kayıplarının yanında hayatta kalan ancak yakınlarını, dostlarını evlerini, okullarını, şehirlerini adeta tüm hayatlarını kaybeden yurttaşlarımızda ciddi travmalara neden oldu. Bu panel ile hem depremde yitirdiklerimiz anmak hem de deprem sonrası psikolojik iyileşme ve toplumsal dayanışma konusunda konuşmak aynı zamanda iyileşme, dayanışma ve toplumsal güçlenme süreçlerine katkı sunmak istiyoruz' ifadelerine yer verdi.

Girgeç: 'Sorumluluğumuz, bu acıyı unutmamak ve unutturmamaktır'

Türkiye'nin yaşamış olduğu en büyük felaketlerden birinin 6 Şubat depremleri olduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Mersin Kent Konseyi Başkanı Alper Girgeç, panelin birlikte iyileşebilmenin yollarını konuşmak amacıyla gerçekleştirildiğini kaydetti. Depremde hayatını kaybeden yurttaşlara rahmet ve geride kalan yakınlarına sabır dileyen Girgeç, 'Sorumluluğumuz, bu acıyı unutmamak ve unutturmamaktır. O karanlık günlerde dayanışmanın gücü açığa çıktı. Mersin, insanı ve tüm kurumlarıyla birlikte bu dayanışmanın en güçlü örneklerinden birisini gerçekleştirdi. Bu panelin; yaşadıklarımızı anlamlandırmamıza, dayanışmayı kalıcı hale getirmemize ve geleceğe daha güçlü bakmamıza katkı sunacağına yürekten inanıyorum. Daha dirençli kentler, daha güçlü topluluklar ve daha adil bir gelecek için dayanışmayı birlikte büyütmeye devam edeceğiz' sözlerine yer verdi.

Op. Dr. Şanlıalp: '6 Şubat'ın ağırlığını bugün kalbimizde hissediyoruz'

6 Şubat Yaşam Derneği Kurucusu ve Üyesi Op. Dr. Çiğdem Şanlıalp, '6 Şubat'ı konuşmak çok zor. Çünkü 6 Şubat kelimelerin anlatmaya yetmediği bir gün. Aslında hepimiz, o günün ağırlığını bugün kalbimizde hissediyoruz. Biz hepimiz o gün o acıyı yaşadık ve o çaresizliği tattık. Biz arkadaşlarımızla 6 Şubat günü bir araya geldik ve ismimizi ve ünvanımızı bir tarafa bırakmıştık; sadece vicdanımız vardı. Arkadaşlarımızla, elimizden gelen her türlü yardımı ve fedakarlığı göstermeye çalıştık. Bu dayanışma, daha sonra bir derneğe dönüştü. Çünkü biz bir felaketten doğduk ama acıya teslim olmadık' dedi. 6 Şubat Yaşam Derneği olarak, iyiliğin sadece bir gün değil; ömür boyu sürmesi gerektiğine karar verdiklerinden söz eden Op. Dr. Şanlıalp, bu konuda emeği geçen bütün gönüllülere, desteğini esirgemeyen belediye başkanlarına, valiliklere teşekkürlerini sundu.

Özdemir: 'Dayanışmanın önemine vurgu yapılan güzel bir paneldi'

Panele katılan vatandaşlardan Gökçe Özdemir, panelin toplumsal dayanışmanın önemli bir örneği olduğunu ifade ederek, 'Alanında uzman isimler vardı. Bunu bir afet olarak yorumlamanın da ötesinde afetten sonraki o psikolojik destek kısmına vurgu yapan bir panel bu. Unutmadan devam etmenin paneli. Sadece yas tutmanın değil, travmadan sonra bunu nasıl işlememiz gerektiği, dayanışmanın da önemine vurgu yapılan güzel bir paneldi. Elindeki en ufak destekle yardım etmeye çalışan insanların oraya akın akın gittiğini hepimiz hatırlıyoruz. Bu, yas tutan kişi için de çok anlamlı. Buna da güzel bir vurgu yapıldı. Bu tarz panellerin devamı aslında bu dayanışmanın bir işareti. Umarım bir yenisini yaşamayız' sözlerine yer verdi.