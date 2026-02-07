Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında Keşan'da düzenlenen üst düzey toplantıda, uyuşturucuyla mücadele stratejileri ve rehabilitasyon süreçleri kapsamlı bir şekilde ele alındı.

ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Bölgedeki huzur ve güven ortamını tehdit eden uyuşturucu sorunuyla daha etkin mücadele edebilmek amacıyla Keşan Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda önemli bir buluşma gerçekleştirildi. Edirne Valisi Yunus Sezer'in katılımıyla yapılan toplantıda, uyuşturucu kullanımının engellenmesinden bağımlıların topluma kazandırılmasına kadar pek çok hayati konu görüşüldü.

Geniş Katılımlı Koordinasyon Toplantısı

Vali Yunus Sezer başkanlığındaki toplantıya; Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Edirne Vali Yardımcısı Batuhan Ciğerci, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, kurum amirleri ve ilgili paydaşlar katılım sağladı.

REHABİLİTASYON VE MAHALLE BAZLI ÇALIŞMALAR ÖNE ÇIKTI

Toplantıda uyuşturucu ile mücadelede sadece kolluk kuvvetlerinin müdahalesi değil, sürecin sosyal ve insani boyutları da detaylandırıldı. Ele alınan ana başlıklar şu şekilde oldu:

Etkin Mücadele: Uyuşturucu arzının engellenmesine yönelik kararlı adımlar.

Rehabilitasyon: Bağımlı bireylerin tedavi süreçlerinin iyileştirilmesi ve topluma yeniden kazandırılması.

Mahalle Programları: Uyuşturucu riskinin yüksek olduğu mahallelere yönelik özel çalışma programlarının oluşturulması.

Paydaş İş Birliği: Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilerek uyuşturucuyla mücadelede ortak dil ve eylem planı oluşturulması.

Toplantı sonunda, uyuşturucu ile mücadelenin bir halk sağlığı meselesi olduğu vurgulanarak, tüm kurumların bu konuda seferberlik ruhuyla hareket edeceği belirtildi.