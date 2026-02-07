Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçenin tamamına Sıfır Atık Noktaları kazandırdı.

Büyükşehir Belediyesi, çevre ve sürdürülebilirlik alanında Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi daha hayata geçirdi. Gelecek nesillere daha temiz ve daha yaşanabilir bir şehir bırakmak amacıyla Türkiye'de büyükşehirler arasında ilk kez Ordu'da 'Sıfır Atık Noktaları' kuruldu.

Eşit hizmet anlayışıyla Ordu'nun 19 ilçesine konuşlandırılan 15 metrekarelik Sıfır Atık Noktaları modern, kullanışlı ve vatandaş erişimine uygun olarak tasarlandı.

Kurulan sıfır atık noktaları sayesinde vatandaşlar; ambalaj atıkları, kâğıt, plastik, metal, cam gibi geri dönüştürülebilir atıkları kolaylıkla ayrı toplayabilecek.

SIFIR ATIK KÜLTÜRÜ YAYGINLAŞIYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen bu proje, sadece çevresel değil aynı zamanda ekonomik ve sosyal katkılar da sunuyor. Yine geri dönüşümle doğal kaynakların korunmasına katkı sağlanırken, sıfır atık kültürünün toplumun her kesimine yayılması amaçlanıyor.

İŞTE SIFIR ATIK NOKTALARI

Modern, kullanışlı ve vatandaş erişimine uygun olarak tasarlanan sıfır atık noktaları, Ordu'nun çevre dostu şehir vizyonunu da güçlendiriyor.

Kurulan bazı noktalar ise şöyle:

Altınordu ilçesinde Şahincili Mahallesi Hz. Hamza Camii karşısı ile Durugöl Kurtuluş Park'ta

Fatsa ilçesinde Dolunay Mahallesi Seyitoğlu Sokak Yaprak Kent girişi

Ünye ilçesinde Liseler Mahallesi Değirmen Yolu Sokak Adaliye yanı