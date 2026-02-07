Kurulduğu 1959 yılından bu yana gerçekleştirdikleri sosyal projeler ve verdikleri burslarla binlerce öğrencinin hayatına dokunan TAD, yoluna emin adımlarla devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Türk Anneler Derneği Bursa Şubesi, toplumsal faydayı merkezine alan projelerine bir yenisini daha ekleyerek, 5 şubat 2026 tarihinde TAD'lı Kahve Buluşmaları kapsamında anlamlı bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı.

İncir Event - Zenn Garden'da gerçekleşen programın tüm geliri, dernek bünyesindeki burslu öğrencilerin eğitimine destek olmak amacıyla fonlara aktarıldı.

TAD'lı Kahve Buluşmalarının bu ayki konuğu ise Jinokolog Dr. Aylin Karahasan, oldu. Jinokolog Dr. Aylin Karahasan, Kadın Sağlığı ve Menopoz ile ilgili katılımcılara öbenli bilgiler verdi. Dr. Aylin Karahasan'ı can kulağıyla dinleyen Türk Anneler Derneği Bursa Şubesi üyeleri sunum sonrası akıllara takılan soruların cevaplarını aldı.

Etkinlik sonunda dernek adına konuşan Türk Anneler Derneği Bursa Şubesi Başkanı Yasemin Mutlu, şu ifadeleri paylaştı: 'Bugün yalnızca bilgi paylaşmakla kalmadık; gençlerimizin eğitim yolculuğuna küçük de olsa bir ışık yakmanın mutluluğunu yaşadık. Jinokolog Dr. Aylin Karahasan, hocamızdan çok yararlı bilgiler aldık. Kendisine verdiği bu aydınlatıcı bilgilerden dolayı teşekkür ederiz' dedi. Ayrıca konuşmasında Başkan Yasemin Mutlu, 'Her anne, bir toplumun geleceğini şekillendirir' anlayışıyla çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir' dedi.

Kahve buluşmalarının sonunda Derneğe yeni üye olan Toplantının sonunda Deniz Cantürk, Rabia Sezer, Selime Babayiğit, Münevver Kurnaz, Sevtap Bulur, Fatma Nahçivan ve Fatma Dursun'un üyelik rozetleri takıldı. Üye kabul törenin ardından ise Kahve toplantısı sonunda Gizay Tanca, Sema Güzelkazaz, Leman Olgun, Emel Alpoğuz ve Nur Oskan' ın doğum günü kutlaması yapıldı.