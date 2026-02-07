Manisa Dostlar Meclisi bu hafta Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Nergiz Hoşgökçen ile şehit aileleri ve gazileri konuk etti.

MANİSA (İGFA) - Sinevizyon gösterimleri eşliğinde gerçekleştirilen toplantının duygu yüklü geçtiğini ifade eden Manisa Dostlar Meclisi Başkanı Cihan Canuyar, şehit aileleri ve gazilerin yaşadığı sıkıntıların ele alındığını belirtti. Başkan Cihan Canuyar, 'Şehit ailelerimiz ve gazilerimizin sorunlarını dinledik, acılarına bir kez daha ortak olmaya çalıştık. Manisa Dostlar Meclisimiz her zaman ve her yerde şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olmaya devam edecektir' dedi.

Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Nergiz Hoşgökçen ise yaptığı konuşmada, doğruluktan ve ilkelerinden taviz vermeden yollarına devam ettiklerini vurguladı. Başkan Nergiz Hoşgökçen, 'Bizim bir doğru yolumuz var ve o yoldan asla sapmıyoruz. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin haklarını sonuna kadar savunacağız' ifadelerini kullandı.

Başkan Nergiz Hoşgökçen ayrıca, kendilerini davet eden Manisa Dostlar Meclisi Başkanı Cihan Canuyar ve meclis üyelerine teşekkür etti.