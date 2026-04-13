ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile TotalEnergies arasında stratejik bir iş birliği anlaşması imzalandığını duyurdu.

İstanbul'da gerçekleştirilen imza törenine ilişkin değerlendirmede bulunan Bayraktar, söz konusu mutabakat zaptının Türkiye'nin enerjide merkez ülke olma hedefi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Anlaşma kapsamında, Türkiye'de ve uluslararası alanda hidrokarbon arama faaliyetlerine yönelik potansiyel iş birliği imkanlarının kapsamlı şekilde değerlendirileceği ifade edildi.

Bakan Bayraktar, TPAO'nun küresel ölçekte daha etkin bir oyuncu haline getirilmesinin hedeflendiğini vurgulayarak, 'Sahip olduğumuz teknik kabiliyeti uluslararası deneyimle birleştirerek enerjide tam bağımsızlık hedefimize katkı sağlamaya devam edeceğiz' dedi. Yapılan iş birliğinin, Türkiye'nin enerji arz güvenliği ve dışa bağımlılığın azaltılması yönündeki stratejik hedeflerine katkı sunması bekleniyor.