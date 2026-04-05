MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla bu yıl 8.'si düzenlenecek olan uluslararası bisiklet turu 'Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu' için geri sayım başladı.

'Yayladan denize bisikletle 13 ilçe' mottosuyla gerçekleşecek organizasyon, 5 kıta ve 32 ülkeden yaklaşık 130 sporcuyu Mersin'de buluşturacak.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle 9-12 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan 'Tour of Mersin' 4 etapta gerçekleştirilecek.

'Tour of Mersin' 13 ilçeyi kapsayarak hem sporculara zorlu parkurlar sunacak, hem de kentin doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtacak.

SPORCULAR 4 GÜN BOYUNCA, YAYLADAN DENİZE UZANAN ETAPLARI PEDALLAYACAK

Yarışın ilk etabı 9 Nisan'da Anamur'dan başlayacak. Sporcular, 118 kilometrelik parkurda Aydıncık Gilindire Mağarası'nda bitiş çizgisine ulaşacak. 2. etap 10 Nisan'da Gülnar'dan başlayarak Mut ve Silifke üzerinden ilerleyecek ve Erdemli'de sona erecek.

126 kilometrelik bu etapta sporcular, yayladan denize uzanan manzaralar eşliğinde pedal çevirecek. Yarışın en zorlu bölümü olarak kabul edilen 3. etapta ise sporcular pedal çevirmeye 11 Nisan'da Tarsus'ta başlayacak.

Çamlıyayla ilçesinden geçecek olan parkur, Toroslar ilçesindeki Ayvagediği Yaylası'nda tamamlanacak. 95 kilometrelik bu etap, yarışın 'kraliçe etabı' olarak öne çıkıyor.

'Tour of Mersin'in final etabı ise 12 Nisan'da kent merkezinde gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak olan yarışta sporcular Adnan Menderes Bulvarı'nda tur atarak, 124 kilometrelik parkurun ardından organizasyonu tamamlayacak.

4. gün ayrıca vatandaşlar, Özgecan Aslan Meydanı'nda kurulacak etkinlik alanında yarış heyecanına ortak olabilecek.

Uluslararası bisiklet takviminde önemli organizasyonlar arasında gösterilen 'Tour of Mersin' spor turizmine katkı sunarken; Mersin'in doğal, kültürel ve tarihi değerlerinin tanıtımında da önemli rol oynuyor.