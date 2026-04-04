Kayseri Kocasinan Belediyesi'nin Erkilet'te hayata geçirdiği Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'nde, 62. Kütüphane Haftası kapsamında liseli gençlere yönelik kitap tahlili yapılarak kitap hediye edildi.

KAYSERİ (İGFA) - Yapılan hizmetlerle okuyan bir nesil yetiştirdiklerini belirten Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Geleceğimiz olan gençler için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz.' dedi.

Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'nde ve diğer Sinan kütüphanelerinde düzenlenen kitap okuma derslerinin, gençlerin ve çocukların okuma alışkanlığı kazanmalarına katkı sağladığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, aynı zamanda onlara sessiz ve sağlıklı ortamlarda ders çalışma imkânı sunduklarına dikkat çekerek, 'Öncelikle evlatlarımıza kitap sevgisi aşılayan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bilginin kapılarını aralayan bu kütüphanelerle evlatlarımızın okuma alışkanlığı kazanmalarına vesile olurken, aynı zamanda onlara sessiz ve sağlıklı çalışma ortamları sunuyoruz. Her yaştan öğrenciye hitap eden bu Sinan Kütüphanelerimiz, çocuklarımızın bilgiye kolayca erişebilmeleri ve derslerine odaklanmaları için ideal bir ortam sağlıyor. Bütün gayretimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği içindir. Gençlerimize daha güzel yarınlar bırakmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan tüm imkânlarımızı seferber ettik. Bundan sonra da eğitim-öğretime desteği artırarak devam ettireceğiz ve ülkemizin geleceği olan gençlerimiz, çocuklarımız için yatırımlarımız sürecektir. Kocasinan Belediyesi olarak eğitimden sağlığa, kültürden sanata hayatın her alanında hemşehrilerimin yanında yer alarak Kocasinan'da yaşamanın ayrıcalık olduğunu gösteriyoruz.' ifadelerini kullandı.

Gençler ise hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirip, 'Hizmetleriyle her zaman yanımızda olan, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar'a çok teşekkür ediyoruz.' dedi.